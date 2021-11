Venerdì 5 novembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni rivelano che verranno trattati svariati argomenti tra cui, soprattutto, la lite tra Alex Belli e Aldo Montano. Tale pesante alterco, però, ha lasciato dietro di sé degli strascichi ben più complessi che coinvolgono anche Manuel Bortuzzo. Nello specifico, infatti, l’attore si è reso protagonista di frasi abbastanza pesanti contro il nuotatore, ragion per cui lo staff di quest’ultimo ha chiesto di prendere dei provvedimenti.

Bufera contro Alex Belli per le frasi contro Manuel Bortuzzo

Nella casa del GF Vip si sono verificati molti avvenimenti degni di nota in questi giorni. Tra di essi c’è, sicuramente, lo scivolone di Alex Belli contro Manuel Bortuzzo. L’attore, sfogandosi con Soleil e Davide dopo la lite con Aldo, ha pronunciato delle frasi ironiche sulla disabilità di Manuel. Le sue parole non sono passate certamente inosservate, al punto da sollevare un polverone sui social.

In molti, infatti, sono intervenuti sulla vicenda attaccando pesantemente Alex per il suo comportamento cattivo e scorretto. Sulla questione, inoltre, è intervenuto anche lo staff di Manuel. Attraverso un post su Instagram, infatti, i collaboratori di Manuel hanno detto di essere profondamente indignati per quanto accaduto, ma non solo.

Provvedimenti per Alex nella puntata del GF Vip del 5 novembre?

Lo staff ha anche avanzato una pretesa al GF VIP. Nello specifico, è stato chiesto alla produzione di prendere dei provvedimenti contro Alex e coloro i quali hanno riso alle sue battute sulla disabilità di Bortuzzo. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 5 novembre, dunque, scopriremo se lo staff ha deciso di prendere davvero dei provvedimenti in merito e, in caso affermativo, apprenderemo anche di che tipo di decisioni si tratterà.

Quest’anno Alfonso Signorini ha annunciato che gli autori hanno scelto di adoperare una linea molto più morbida per quanto riguarda le punizioni ai concorrenti. Proprio in virtù di questo sembra alquanto remota la possibilità che Alex possa essere squalificato. Ad ogni modo, nulla è detto, non ci resta che attendere la messa in onda di domani per saperne di più.