Soleil Sorge ha paura di essere eliminata durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda il 5 novembre e si è anche scagliata duramente contro Alfonso Signorini. Che cosa è successo all’influencer?

Soleil Sorge ha paura di essere eliminata per colpa di Signorini

Soleil Sorge è in nomination insieme a Jo Squillo, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi e venerdì sera rischia l’eliminazione. La 27enne ha paura che sarà proprio lei ad essere cacciata dalla casa a causa della sfuriata che Alfonso Signorini le aveva riservato lunedì. Parlando con l’amico Davide Silvestri, la Sorge non ha risparmiato una frecciatina al conduttore, responsabile a suo dire, della sua potenziale eliminazione.

L’ex corteggiatrice, infatti, era stata bacchettata da Signorini lunedì scorso per la battuta che Soleil aveva riservato a Gianmaria, quando lo aveva definito come quegli scarafaggi che, anche se ci butti sopra l’acido, non muoiono mai. Battuta molto infelice e criticata anche sui social, per cui il conduttore aveva intimato la vippona a chiedere scusa.

La frecciatina di Soleil ad Alfonso: “Colpo basso”

Quando Soleil aveva cercato di ribattere, Signorini si era infuriato e l’aveva intimata solo a chiedere scusa evitando giustificazioni inutili, poiché non può sempre sempre avere ragione. Alfonso aveva anche precisato che se avesse pensato a delle cattive intenzioni l’avrebbe sbattuta fuori ma in ogni caso aveva sbagliato e doveva chiedere perdono all’imprenditore. La Sorge, ripensando all’episodio di lunedì, è quindi convinta che ora potrebbe uscire a causa della sfuriata di Alfonso:

“Non è bello, è stato un colpo veramente basso nei miei confronti e può aver scatenato una brutta visione della mia persona, nonostante non sia minimamente così la cosa. Mai nella vita direi cose del genere su tematiche così delicate”

Soleil, insomma, ha parlato anche di colpo basso da parte del conduttore e ora teme che il pubblico possa vederla male e mandarla via dalla casa del GF Vip 6.

