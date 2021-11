Nelle ultime ore, i vipponi del Grande Fratello Vip 6 hanno deciso di scatenarsi sotto la pioggia ballando a suon di musica. Nella giornata di ieri, la pioggia ha colpito anche la casa ma i concorrenti non si sono persi d’animo e nonostante il brutto tempo, si sono riversati in giardino per ballare.

Balli scatenati sotto la pioggia per i vipponi

Soleil Sorge, Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, in particolare, hanno dato vita ad un divertente siparietto. Erano ormai ore che stava piovendo a dirotto e i tre vipponi, insieme a Miriana Trevisan e Davide Silvestri, hanno pensato di andare in giardino nonostante la pioggia e mettersi a ballare. A quel punto il GF Vip li ha assecondati e ha messo il brano “It’s raining men” di Geri Halliwell per accompagnare le danze. Ovviamente, il video dei balli ha fatto in poco tempo il giro dei social e come sempre non sono mancate alcune critiche ai vipponi che hanno scelto di passare il loro tempo in questo modo abbastanza insolito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)

La battuta di Alex Belli fa infuriare il web

La felicità, però, è durata poco. I vipponi, infatti, stavano pensando ad un musical da inscenare nella casa e a quel punto è arrivato Alex Belli che ha fatto una battuta di pessimo gusto su Manuel Bortuzzo. L’attore ha dichiarato:

“Poi ad un certo punto cadono tutti, trame Manu che non può cadere”

Parole che non sono rimaste inosservate, anche perché il 38enne, dopo averle pronunciate è anche scoppiato a ridere. Sui social, dove i fan seguono le gesta dei concorrenti 24 ore su 24, non sono mancate forti critiche ad Alex Belli e qualcuno ha anche chiesto provvedimenti immediati. Pochi giorni fa, l’attore di Centovetrine si era già reso protagonista di una lite con Aldo Montano, a cui era seguito un discorso con Davide Silvestri.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anche in quel caso la maggior parte del pubblico si era schierato con Aldo e persino Davide aveva fatto capire ad Alex di non volersi immischiare in queste cose. Vedremo nella prossima puntata del GF Vip 6 come si metteranno le cose per Alex Belli, sempre più criticato fuori dalla casa.