Alex Belli si è reso autore di una frase davvero poco garbata nei confronti di Manuel Bortuzzo. Il concorrente del Grande Fratello Vip si stava sfogando con alcuni coinquilini quando, improvvisamente, ha fatto dell’ironia sulle disabilità motorie del nuotatore. Sul web, chiaramente, è scoppiato il caos in men che non si dica.

La clamorosa frase di Alex Belli contro Manuel Bortuzzo

In queste ore, Alex Belli si è lasciato andare ad uno sfogo con Soleil Sorge e Davide Silvestri. I tre si sono rintanati in giardino dove si sono confrontati in merito a quanto accaduto in casa negli ultimi giorni. Ad un certo punto, però, l’attore ha tirato in ballo Manuel, amico molto stretto del suo acerrimo nemico Aldo Montano.

Alex stava parlando di come fare per eliminare i loro avversari facendoli simbolicamente cadere tutti. Ebbene, a quel punto ha detto: “Cadono a uno a uno”. Soleil ha aggiunto: “Con lui per ultimo”, riferendosi a Silvestri. Belli, allora, ha risposto:

"No, ultimo rimane Manuel che non può cadere".

Tutti e tre i protagonisti, poi, sono scoppiati a ridere in modo anche piuttosto rumoroso, specie Alex.

Il web e lo staff di Manuel chiedono provvedimenti

Il video in questione è divenuto virale in men che non si dica sui social ed ha attirato molte critiche. Tantissimi utenti si sono riversati al di sotto di tale clip per accusare i tre concorrenti di essere delle persone davvero meschine e poco rispettose. In queste ore, poi, è intervenuto anche lo staff del nuotatore.

Attraverso le Instagram Stories di Manuel, infatti, coloro i quali stanno gestendo il suo profilo hanno detto di essere davvero delusi da quanto accaduto. Proprio in virtù di questo, hanno chiesto alla produzione del reality show di prendere immediatamente qualche provvedimento nei confronti dei tre ragazzi, ma soprattutto dell’autore della frase così meschina.