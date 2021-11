Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 3 novembre, c’è stato un aspro battibecco tra Armando e Marcello. Tutto è cominciato nel momento in cui il primo ha accusato il secondo di essere falso e di essere ancora in contatto con la sua ex fidanzata. Incarnato ha mosso delle accuse ben precise, per tale ragione, il suo interlocutore ha sbottato pesantemente al punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Le accuse di Armando a Uomini e Donne

Armando e Marcello hanno avuto un pesante alterco nella puntata odierna di Uomini e Donne. La conduttrice ha chiamato al centro dello studio Marika e Marcello e la donna ha rivelato di voler interrompere la conoscenza in quanto non presa fisicamente da lui. Nella conversazione, però, si è intromesso anche Armando, il quale ha approfittato di questa situazione per accusare Marcello di essere fidanzato fuori dallo studio.

Il napoletano ha detto di essere a conoscenza di informazioni molto precise in merito al rapporto che Marcello intratterrebbe con quella che lui definisce la sua ex fidanzata. Secondo la versione dei fatti di Incarnato, infatti, tra i due la relazione non sarebbe mai finita, al punto da decidere di trascorrere anche le vacanze insieme. Il cavaliere, poi, ha aggiunto che amici vicini al suo “rivale” gli avrebbero confidato anche altri retroscena in merito a questa presunta relazione.

Marcello sbotta e interviene Maria

Dinanzi simili accuse, Marcello ha perso completamente la brocca. Ad un certo punto, infatti, ha sbottato contro il suo interlocutore in modo piuttosto agitato ed ha detto di non essere tenuto a dare spiegazioni sulla sua vita privata. Ad ogni modo, per non passare per quello bugiardo, ha voluto comunque chiarire qualche dettaglio. In particolare, ha detto:

“Una roba allucinante, la persona che frequentavo è fidanzatissima da mesi e le vacanze le ha fatte con il suo fidanzato”.

Il giovane ha aggiunto: “Io non la sento da sei o sette mesi, non so più nulla”. Poi, rivolgendosi ad Armando, ha aggiunto: “Tu non hai idea di che voglia dire essere un uomo“. Gli animi si sono dunque scaldati moltissimo al punto che Maria ha esortato Marcello a calmarsi. Il giovane si è scusato e poi ha detto di non essere sicuro di farcela ad andare avanti in trasmissione in questo modo.

