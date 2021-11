Questi sono giorni molto concitati per Aldo Montano nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha avuto una discussione molto accesa con Alex Belli, durante la quale si è sfiorata addirittura la rissa. Dopo questo avvenimento, l’atleta ha manifestato la volontà di abbandonare il gioco e ne ha parlato a Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo, però, ha lasciato tutti senza parole con la sua risposta.

Aldo Montano vuole lasciare il GF Vip

Tra Alex Belli e Aldo Montano sembra essere guerra aperta. I due hanno avuto delle discussioni piuttosto accese durante le quali l’atleta ha perso le staffe ed ha quasi aggredito fisicamente il suo interlocutore. Quest’ultimo lo ha molto provocato con le parole, pertanto, molti degli utenti del web si sono schierati dalla parte di Montano.

In ogni caso, Aldo è rimasto profondamente provato da quanto accaduto nelle scorse ore, al punto da prendere in considerazione anche l’ipotesi di lasciare il reality show in anticipo. Di questa decisione ne ha parlato con alcuni suoi coinquilini, tra cui Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo ha provato a dissuadere il coinquilino dal fare questa scelta così drastica, sta di fatto che gli ha detto una frase che ha lasciato tutti di stucco.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

il gesto inaspettato di Manuel Bortuzzo

Nel momento in cui Manuel si è reso conto del malessere del suo coinquilino e della reale ipotesi di vederlo fuori dal GF Vip, ha detto:

“Aldo, io senza di te me ne vado“.

Questo gesto di profonda stima e affetto sarà servito a frenare l’impeto di Montano? Inoltre, a volerlo fortemente nella casa pare siano anche i telespettatori.

Dopo l’accesa lite con Belli, infatti, alcuni fan si sono recati al di fuori delle mura della casa più spiata d’Italia e con un megafono hanno detto di essere schierati completamente dalla parte di Aldo. Questo, chiaramente, ha fatto molto piacere al concorrente, il quale ha risposto unendo le mani per formare un cuore.