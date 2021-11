Sembra finita l’amicizia tra Aldo Montano e Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. Dopo la puntata andata in onda lo scorso 1 novembre, il clima è molto teso in casa dopo lo scontro avvenuto tra l’attore e il campione olimpico.

Aldo si sfoga dopo la lite con Alex Belli al GF Vip

Aldo Montano non ha digerito le parole pronunciate in confessionale da Alex Belli nei suoi confronti e nelle ultime ore ha voluto chiarire con l’ormai ex amico, un chiarimento che non c’è stato visto che i due hanno pesantemente litigato e quasi stavano venendo alle mani. Solo l’arrivo di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan ha evitato che i due vipponi andassero oltre. Dopo la discussione con Alex, Montano si è confidato con alcune inquiline e ha svelato di non voler aver più nulla a che fare con il 38enne. Il campione olimpico, infatti, considerava Alex Belli un amico ma dopo che durante la puntata di lunedì del GF Vip 6 lo ha sentito parlare di lui in confessionale, le cose sono cambiate.

Belli durante la festa di Halloween aveva svelato in confessionale delle cose contro il toscano: “Io sono uscito allo scoperto, tu quando lo fai? Quando esce Aldo Montano?“. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo l’accesa lite, Aldo Montano è andato a parlare con Francesca Cipriani e altre vippone e ha ammesso che i rapporti con l’attore emiliano sono finiti:

“Io non recito la parte di qualcuno, se a me mi saluti come se niente fosse dopo cose che hai detto di un certo tipo. Per me non c’è niente da chiarire, per me è una persona che vale poco e meriti poco”

Alex ancora contro Aldo

Se Aldo sembra certo di voler chiudere con Alex, quest’ultimo si è poi confidato con Davide Silvestri e ha ammesso che secondo lui ora il vero Montano è uscito fuori:

“Io non ho paura di espormi, non ho paura di giocare e ho molto meno da perdere. Dall’altra parta c’è una persona che io stimo e io non scenderò negli attacchi meschini. Finalmente è arrivato Aldo Montano. Lascia che le persone vengano fuori per quello che sono”

Il milanese ha cercato di tenere le distanze e ha risposto che la discussione tra i due non gli è piaciuta. Secondo voi Alex e Alto torneranno ad essere amici?