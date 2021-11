Nella casa del Grande Fratello Vip 6 si respira un’aria molto pesante e alcuni equilibri stanno cadendo. Dopo la lite tra Alex Belli e Aldo Montano, infatti, anche Davide Silvestri sembra aver preso le distanze dall’attore di Centrovetrine. Ma che cosa è successo?

Amicizia finita tra Alex e Aldo al GF Vip

Tutto è nato quando durante la puntata del GF Vip 6 dello scorso lunedì, Signorini ha mostrato un filmato in cui Alex Belli durante la festa di Halloween, sparlava di Aldo Montano nel confessionale, facendo intendere che il toscano non si espone mai. Ovviamente, Montano non ha affatto preso bene le parole dell’amico e il giorno dopo ha cercato di chiarire l’accaduto con Alex Belli provocandolo con alcune pacche sulle spalle.

Tra i due (ex) amici è nata una discussione molto accesa, dove Aldo si è detto deluso dal fatto che Alex Belli parli male di lui alle spalle. Il clima è diventato molto teso e i due vipponi stavano anche venendo alle mani. Grazie all’intervento di alcune ragazze della casa si è evitato il peggio.

Davide Silvestri si dissocia da Alex

In seguito, mentre Aldo Montano ha trovato il conforto delle inquiline e ha ammesso che per lui ormai Alex vale poco, l’attore ha cercato di confidarsi con il fidato amico Davide Silvestri per sondare il terreno ma non ha trovato le risposte che pensava. Il 38enne, infatti, ha cercato il supporto del milanese e gli ha chiesto cosa fare con Aldo e in genere con la situazione che si era creata in casa:

“Che facciamo? Lo aspettiamo al varco? Ma ti rendi conto che oltre alla cosa fisica mi ha detto che sono un lecchino e falso? Che vado in giro a dare limoni. Io non sono entrato nella sfera molto privata. Mi sono limitato a dire che non si espone, lui invece parla di limoni, rispetto per le mogli e leccate”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)



La risposta di Davide Silvestri, però, ha stupito:

“Scannatevi voi, fate quello che volete, io mi voglio solo divertire. Lui ha visto un confessionale tuo brutto. Il tuo confessionale sembrava una vera cattiveria. Questo te lo dico da esterno e non da amico. Sei stato teatrale, ma tanto pungente. Tu sei stato cattivello. Devo dirti la verità, hai detto le cose con educazione, ma da far venire il nervoso.”

Anche Davide, quindi, sta si sta allottando dall’amico?