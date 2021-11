Nonostante il post di Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge continuano a portare avanti il loro rapporto molto stretto al Grande Fratello Vip 6 e nelle ultime ore, l’attore si è anche lasciato andare a dei commenti piccanti sulla 27enne.

Alex Belli continua a pizzicare Soleil Sorge al GF Vip

Durante la puntata di lunedì, Signorini ha mostrato ad Alex Belli il post della moglie Delia, in cui la donna si diceva delusa dal comportamento di Alex, in riferimento al bacio che si era scambiato ad Halloween con la Sorge. L’attore, però, ha cercato di difendersi e ha detto che con Soleil c’è una grande amicizia e Delia non deve temere nulla.

Mentre alcuni rumors danno quasi per certo che la modella venezuelana potrebbe o entrare al GF Vip 6 come concorrente o quanto meno per un confronto con Alex, il 38enne si è lasciato andare a dei commenti piccanti su Soleil. Mentre Alex stava preparando il pranzo con Davide Silvestri, l’influencer era intenta a farsi una doccia e a quel punto è arrivato l’apprezzamento dell’attore:

“Questo sì che è cucinare con davanti un panorama mozzafiato. Ecco perché hanno spostato la cucina vista doccia”

Gianmaria Antinolfi non crede all’amicizia tra Alex e Soleil

Le parole pronunciate da Alex Belli non sono andate giù a Gianmaria Antinolfi che in passato ha avuto una storia con Soleil. Secondo l’imprenditore campano, l’atteggiamento dell’attore con la Sorge va oltre il rispetto, considerando che è anche sposato e che la moglie si era lamentata dei suoi comportamenti. Chiamato in confessionale, Gianmaria ha detto: “Bah, a pensar male si fa peccato ma a volte si becca” riferendosi a questo rapporto molto complice tra i due vipponi. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà il rapporto tra Alex e Soleil e soprattutto se davvero Delia entrerà nella casa per chiarire una volta per tutte le cose.

