La casa del Grande Fratello Vip potrebbe prepararsi ad accogliere una nuova concorrente, ovvero, Delia Duran. Lei è la moglie di Alex Belli, la quale pare non stia affatto apprezzando la vicinanza che si sta venendo a creare tra suo marito e Soleil Sorge. L’inquietudine della donna pare sia tale al punto da spingerla ad entrare nella casa più spiata d’Italia, ma non solo come ospite.

Delia Duran pronta ad entrare al GF Vip?

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha diffuso un gossip molto interessante che riguarda Delia Duran, moglie di Alex Belli. La donna si è resa protagonista di un recente sfogo in cui ha accusato suo marito di mancarle di rispetto mostrandosi così vicino ad un’altra donna. La Duran si è detta ferita e delusa dal comportamento del suo uomo e lo ha esortato a tornare in sé.

Alex, dal canto suo, si è difeso dicendo che con Soleil ci sia solo una bella amicizia, ma nulla di più, pertanto, ha chiesto a sua moglie di restare tranquilla. A quanto pare, però, le parole non sono servite a rassicurare la donna. Quest’ultima sembra essere ancora parecchio turbata al punto che la produzione del GF Vip starebbe valutando l’ipotesi di farla entrare in casa come concorrente a tutti gli effetti. Qualora questa ipotesi dovesse realizzarsi, ne vedremo certamente delle belle.

La presunta finta paparazzata con un uomo

Questa, però, non è l’unica cosa clamorosa che potrebbe verificarsi nel reality show di Canale 5. Stando sempre a quanto rivelato da Deianira sul suo profilo Instagram, pare che la Duran si sia messa d’accordo con dei fotografi per farsi paparazzare in compagnia di un uomo misterioso. Questo dovrebbe servire alla donna solamente per far ingelosire suo marito.

Secondo la Marzano, dunque, il GF Vip avrebbe in serbo ben due mosse. La prima risiederebbe nell’ingresso in casa di Delia, che certamente si confronterebbe sia con Alex sia con Soleil e le discussioni sono assicurate; in secondo luogo, poi, pare che Belli potrebbe essere messo al corrente di questa presunta finta paparazzata dando, di conseguenza, luogo ai teatrini tanto amati in programmi del genere. Al momento, però, non vi è alcuna conferma ufficiale di nessuna di queste due notizie, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.