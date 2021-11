I riflettori continuano a essere puntati su Flaza e sulla sua eliminazione dalla scuola di Amici. In linea con il suo carattere, la cantante ha deciso di ribattere alle accuse di un follower riguardanti l’allontanamento dalla trasmissione. Sono bastate poche parole per dare vita a un altro polverone.

In ogni caso, sono in molti a credere che la ragazza abbia sfruttato in modo sbagliato l’occasione che le è stata data. Pare che la maggior parte degli utenti sia d’accordo con la decisione presa da Lorella Cuccarini. Ecco cosa è successo.

Flaza pubblica il suo primo singolo

Nonostante Flaza abbia lasciato il noto programma di Canale 5, continua ad inseguire il sogno di diventare cantante. Negli ultimi giorni, infatti, ha presentato con entusiasmo il suo primo singolo chiamato Nuvole. Ovviamente, per fare ciò, ha sfruttato i social network e il numero di follower conquistati durante la permanenza ad Amici.

Non tutti, però, si sono concentrati sulla nuova canzone. Alcuni hanno continuato a focalizzarsi sulla sua mancanza di comportamento e sugli errori commessi durante le riprese della trasmissione di Maria De Filippi.

Flaza reagisce e spiazza tutti

Flaza non è riuscita a rimanere in silenzio davanti a simile accuse. In particole, è rimasta molto toccata da un commento scritto da un utente:

Te la sei giocata malissimo ad Amici. Purtroppo, hai sprecato una vetrina pazzesca

La ragazza ha ribattuto dicendo di non credere a tutto ciò che viene mostrato in televisione. Si tratta di una confessione grave che potrebbe dare vita a nuove discussioni:

Mi fate molto ridere voi che credete a tutto quello che passa in tv, come fosse religione. Ti abbraccio

Al momento, Maria De Filippi e Lorella Cuccarini non hanno detto niente sull’accaduto, ma è probabile che, nei prossimi giorni, si attivino per dare la loro opinione.