Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 1° novembre. A seguire le ultime notizie sulla quindicesima diretta trasmessa in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato al televoto? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con lo scontro tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi nella serata di Halloween, anche se sarebbe meglio parlare di monologo da parte di Alex contro l’ex fidanzato di Soleil Sorge, definito “fake” dall’attore di Centovetrine. Gianmaria resta della sua posizione, anche per lui Alex è falso e un “quaquaraquà”.

Alex e Gianmaria hanno due posizioni uguali ed opposte… ognuno ritiene che l'altro sia falso. A cosa porterà questo scontro? #GFVIP pic.twitter.com/l7w3VWF4Jy — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Lo scontro vero però avviene pochi minuti più tardi, ed è quello tra Alex e Aldo Montano. Infatti, nella lunghissima serata del 31 ottobre Belli ha inferito anche contro l’olimpionico azzurro, chiedendosi quando sarebbe entrato finalmente in gioco nella Casa. Aldo prima si è messo a ridere, sottolineando gli effetti dell’alcol su Alex la sera precedente, ma poi si è scontrato sia con l’attore che con Soleil, confessandole che gli sta antipatica.

Dallo studio interviene Adriana Volpe, molto critica nei confronti di Alex, a cui rimprovera un atteggiamento intenzionale per buttare fango addosso agli altri concorrenti. Il pubblico applaude, fin qui una serataccia per l’attore italiano.

Adriana sfodera l'arco e prova ad inchiodare Alex… le strategie stanno venendo a galla? #GFVIP pic.twitter.com/hNYGSpAaqX — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Intanto Sonia Bruganelli torna sulla polemica della puntata precedente tra Raffaella Fico e Soleil. La showgirl napoletana ha annunciato di adire per vie legali contro l’influencer italo-americana per il termine “bitch” utilizzato nei suoi confronti a più riprese. In puntata viene trasmesso il filmato di un vecchio TikTok di Raffaella che “balla” sulle note della canzone “Boss Bitch”. La Fico si giustifica così: “Quella canzone andava di moda”.

✨ I'm a bitch, I'm a boss

I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss ✨ pic.twitter.com/7k0ai22IeG — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Riflettori di nuovo accesi su Alex Belli, stavolta per il feeling innegabile tra lui e Soleil, culminato nel bacio di Halloween e in alcune dolci effusioni a letto. L’attore chiarisce subito che il bacio fosse solo un gioco e che con Soleil c’è soltanto una grandissima amicizia. Allo stesso tempo ammette però che se fosse single potrebbe anche nascere qualcosa con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ad Alex, che poco prima si era detto sicuro di come la moglie sapesse che il suo era soltanto un gioco, viene mostrato il lungo post pubblicato da Delia sui social all’indomani del suo bacio a Soleil. Non va tutto esattamente come Alex credeva, diciamo così.

Delia ha ovviamente interpretato gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Alex all'interno della Casa… queste sono state le sue parole. #GFVIP pic.twitter.com/RtyMCN6EW3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2021

Prima di conoscere il nome del concorrente più votato al televoto, c’è spazio per un chiarimento riguardo alla frase di cattivo gusto pronunciata da Soleil nei confronti di Gianmaria: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”. La strigliata di Alfonso Signorini è di quelle che non si dimenticano facilmente.

Soleil ha usato una similitudine che ha fatto molto discutere: è necessario tornare su quanto successo. #GFVIP pic.twitter.com/wN66PMIFKh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2021

Nell’ultima parte della puntata di ieri sera, il pubblico ha conosciuto l’esito del televoto – il più votato ha scelto chi mandare in nomination tra i due concorrenti meno votati – e assistito alle classiche nomination. Per conoscere il nome dei vip al televoto venerdì prossimo vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento sulle nomination di ieri sera del Grande Fratello Vip.