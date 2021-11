Venerdì 5 novembre andrà in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni sul prossimo appuntamento del reality di Canale 5 ci rivelano che continuerà a tenere banco lo scontro tra i due “maschi alpha” della Casa, Alex Belli e Aldo Montano. Il giorno dopo la diretta di lunedì Alex e Aldo hanno avuto un confronto piuttosto acceso, durante il quale l’olimpionico ha manifestato la propria delusione nei confronti dell’attore. Prima del confessionale della discordia, i due erano riusciti a instaurare un rapporto d’amicizia, finito in frantumi nella serata di Halloween, quando complice anche il vino Alex si è prima scagliato contro Gianmaria Antinolfi per poi attaccare a sorpresa Aldo.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata del 5 novembre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci confermano che nel corso della diretta di venerdì assisteremo all’annuncio del settimo concorrente eliminato. Al televoto sono in quattro: Soleil Sorge, Jo Squillo, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Secondo gli ultimi risultati dei sondaggi, il concorrente che corre il rischio maggiore di uscire dalla Casa venerdì è Jo, seguita a ruota da Nicola. Se dobbiamo sbilanciarci, ci sentiamo di confermare le prime percentuali comparse in rete dopo la puntata di lunedì, ma non è detto che ci possano essere dei colpi di scena dell’ultimo minuto.

Prima dell’eliminazione, almeno uno dei quattro concorrenti al televoto riceverà una sorpresa da parte di un familiare o un amico, come ormai ci hanno insegnato le tante edizioni del Grande Fratello condotte da Alfonso Signorini. Al momento tutti e quattro i nominati hanno avuto la possibilità di “abbracciare” un proprio caro – Soleil la madre, Jo la figlioccia, Gianmaria il fratello e Nicola la madre – dunque è difficile ipotizzare chi dei quattro vivrà l’emozione più intensa nel corso della prossima puntata. Toccherà ancora una volta a Jo Squillo oppure gli autori stanno pensando a un altro nome? Staremo a vedere.

Concludiamo il nostro approfondimento sulle anticipazioni della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 con una riflessione: il venerdì successivo, giorno 12 novembre, Mediaset potrebbe decidere di cancellare il tradizionale doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello, per via della concomitanza della partita Italia-Svizzera, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. Nel caso la puntata venisse cancellata, potrebbero esserci delle novità per le nomination del 5 novembre, con l’eliminazione che slitterebbe all’appuntamento di lunedì o, al più tardi, a quello di venerdì 19 novembre (da notare come il calendario della Nazionale di calcio italiana preveda un match anche di lunedì 15 novembre).