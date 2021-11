L’intesa tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a stuzzicare l’attenzione degli spettatori del Grande Fratello Vip. Anche Alfonso Signorini, dopo settimane di silenzio, ha deciso di parlarne e di puntare i riflettori su di loro. L’ha fatto, però, in un modo piuttosto singolare perché ha chiesto a Raffaella Fico di esprimere un parere sulla situazione.

Ovviamente, la showgirl non ha perso occasione per puntare il dito contro Soleil, sua nemica fin dall’inizio del reality di Canale 5. Inoltre, durante la festa di Halloween, è successo qualcosa che ha rafforzato i sospetti del pubblico a casa.

Il bacio durante la notte di Halloween

Alfonso Signorini non ha più potuto ignorare il legame tra Alex Belli e Soleil Sorge. In rete, ormai, non si fa altro che parlare di loro e della posizione assunta da Delia Duran. Durante l’appuntamento del 1° novembre, il conduttore ha mostrato in studio un filmato che racchiudeva le tappe fondamentali del rapporto tra i due concorrenti. Inoltre, durante la festa del 31 ottobre, Alex e Soleil si sono scambiati un appassionato bacio cinematografico.

Questa volta anche Delia Duran, nelle vesti di moglie dell’attore, non è riuscita a passare sopra all’accaduto. Pochi giorni fa aveva rivelato di non essere gelosa, ma adesso sembra aver cambiato idea:

So con estrema certezza che il GF per te è un gioco, un’esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco

Raffaella Fico critica Soleil per il suo comportamento

La showgirl ha avuto modo, grazie ad Alfonso Signorini, di dire la sua sull’argomento. Secondo lei, è inammissibile che Soleil Sorge non tenga in considerazione la moglie di Alex Belli.

Se davanti a me avessi un uomo sposato, non lo guarderei nemmeno. Né per gioco, né per altro

Il pubblico in studio sembra stare dalla parte di Raffaella Fico perché, dopo le sue parole, è esploso in un forte applauso. È evidente che la situazione tra Raffaella e Soleil continui a essere critica e carica di tensioni. È probabile che la questione venga ripresa anche nell’appuntamento di venerdì 5 novembre.