Alcuni rapporti all’interno della casa del Grande Fratello Vip stanno diventando sempre più tesi. Questa mattina, però, è successo qualcosa di inaspettato tra Alex Belli e Aldo Montano. I due non avevano mai litigato, anzi, fin da subito erano apparsi piuttosto legati, ma la trasmissione di alcuni filmati, durante l’appuntamento del 1° novembre, ha cambiato le carte in tavola.

Aldo Montano non è riuscito a sopportare le critiche mosse da Belli, soprattutto perché sono avvenute nel confessionale e non faccia a faccia. Il campione è stato travolto da una furia incontrollabile ed è addirittura arrivato a mettere le mani addosso ad Alex. Per fortuna, l’attore non ha risposto con la stessa moneta e Miriana Trevisan, assieme a Manila Nazzaro, è intervenuta per evitare il peggio.

Alex piange dopo la lite con Aldo

La reazione di Alex Belli non si è fatta attendere. Durante il duro confronto con Aldo Montano, ha cercato di mantenere il controllo e di non rispondere alle dure provocazioni. Una mossa sbagliata da parte sua, infatti, avrebbe potuto innescare una vera e propria rissa. Subito dopo, però, sembra aver avuto un brusco crollo emotivo. Forse a causa della tensione o forse per via del dispiacere, si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

#GuendalinaTavassiAward 🚀🏆per l’ennesimo pianto a secco senza lacrime di Al€x B€lli in questa scena tratta dal film 🎥 🎬 “L’amico tradito”#GFvip pic.twitter.com/Ff7LVt8Rmn — Caciottaro🚀 (@Caustica_mente) November 2, 2021

La reazione degli spettatori

Secondo il pubblico a casa, però, Alex Belli ha inscenato il pianto solo per guadagnare consensi e per intensificare il suo ruolo di vittima. Infatti, molti commenti sui social hanno puntato l’attenzione sulla mancanza di lacrime. Al momento, ancora non sappiamo come evolverà la situazione tra i due, ma è probabile che la produzione del reality di Canale 5 decida di prendere provvedimenti per l’avvenuta aggressione.

Aldo, da parte sua, non sembra pentito per l’accaduto e ha ammesso di non fidarsi più del suo ex amico.