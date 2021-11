Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha ricevuto una sorpresa da suo padre Stefano. Quest’ultimo si è recato nel giardino della casa più spiata d’Italia per parlare con sua figlia. Durante la conversazione, però, il protagonista si è lasciato scappare una frase inaspettata.

Sorpresa a Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha ricevuto una sorpresa da suo papà Stefano nel corso della puntata di lunedì 1 novembre del GF Vip. Alfonso Signorini ha chiamato la ragazza in disparte per parlare un po’ del rapporto che ha con la sua famiglia. Ad un certo punto, poi, l’ha invitata ad uscire in giardino e lì ha avuto modo di parlare con suo padre.

Stefano si è complimentato con la figlia per il suo percorso ed ha detto di essere estremamente fiero di lei. Inoltre, l’ha anche esortata ad essere sempre se stessa e a tirare fuori la sua vera personalità. Lei è apparsa molto felice dell’incontro, tuttavia, d’improvviso l’ospite si è reso protagonista di una frase che ha generato molto clamore.

La stoccata di papà Stefano

In particolare, il papà di Sophie, poco prima di lasciare la casa del GF Vip, ha detto:

"Quando esci ti porterò a calci ad Amsterdam per visitare il museo di Van Gogh".

Questa stoccata è stata lanciata in riferimento ad una gaffe della Codegoni fatta durante la settimana appena trascorsa.

Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto a Gianmaria Antinolfi che le avrebbe potuto dedicare tutte le poesie del mondo, anche quelle di Van Gogh, ma lei non avrebbe cambiato idea sul suo conto. La giovane, dunque, ha lasciato intendere di credere che il pittore fosse in realtà un poeta, ragion per cui il padre ha ritenuto opportuno innalzare il livello culturale della giovane.