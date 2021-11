Nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono finiti al televoto Soleil Sorge, Jo Squillo, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Il meno votato dei quattro sarà il settimo eliminato di quest’edizione. Gianmaria è stato mandato direttamente al televoto di venerdì prossimo da Carmen Russo, la concorrente che ha raccolto più preferenze nella votazione di lunedì. Gli altri tre concorrenti a rischio eliminazione sono invece stati nominati dal gruppo.

Chi sarà il concorrente eliminato nella puntata del 5 novembre? Di seguito trovate i risultati dei sondaggi del portale grandefratello.forumfree.it.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 5 novembre: i risultati dei sondaggi

Nel momento in cui vi scriviamo la meno votata è Jo Squillo, data al 14%. Il penultimo concorrente nei sondaggi è Nicola: il figlio di Patrizia Mirigliani si ferma al 19%. Un po’ a sorpresa, il secondo inquilino della Casa che raccoglie il maggior numero di consensi è Gianmaria (29%), mentre Soleil si conferma come la preferita del pubblico (38%).

Se, come spesso accade, le percentuali del sondaggio in questione dovessero trovare conferma nella prossima puntata, la candidata numero uno a lasciare il Grande Fratello Vip 6 è Jo Squillo. La cantante paga lo scarso apporto dato fin qui al GF, dove a detta di molti rimane un pesce fuor d’acqua. Di lei non si ricordano tanto le battaglie per le donne afghane e il detenuto italiano Chico Forti, quanto la lite con Katia Ricciarelli nel corso di una nomination infuocata. Non esattamente quello che Jo Squillo pensava – sperava- prima di prendere parte a quest’esperienza televisiva.

L’altro concorrente a rischio eliminazione è Nicola Pisu. Nel primo mese e mezzo di permanenza al Grande Fratello il nipote di Enzo Mirigliani si è innamorato di Miriana Trevisan, senza però essere corrisposto dall’ex valletta di Mike Bongiorno. Se all’inizio Miriana era sembrata lasciare la porta aperta a una possibile relazione, negli ultimi giorni questa possibilità è divenuta molto remota. Anche Alfonso Signorini in puntata non parla più della “coppia” composta da Miriana e Nicola, un silenzio assordante che rischia di mettere fuorigioco il giovane.

Ad eccezione di Soleil, che conti alla mano è sicura di andare ancora molto lontano in quest’avventura, Gianmaria Antinolfi è fin qui la vera sorpresa del sondaggio. Con il 29% delle preferenze si assicura una percentuale doppia rispetto a Jo Squillo (ultima) e 10 punti percentuali su Nicola. Ecco, se c’è qualcuno che si domanda ancora chi sia il vincitore dello scontro tra Alex Belli e Gianmaria, trova una risposta inequivocabile in questo sondaggio.