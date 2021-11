Alex Belli si è reso protagonista di un comportamento irrispettoso verso le regole del Grande Fratello Vip. Il tutto è accaduto durante la puntata di lunedì 1 novembre del reality show. Nel corso della diretta, infatti, il concorrente ha approfittato di un momento di confusione e distrazione generale per violare il regolamento del programma. Scopriamo che cosa ha fatto.

Alex Belli approfitta del caos e viola il regolamento

In queste ore sta circolando sul web un video in cui si vede chiaramente Alex Belli violare il regolamento del Grande Fratello Vip. L’episodio è accaduto durante la diretta di ieri sera del reality show, tuttavia, in quel momento nessuno si è reso conto dell’accaduto. Verso la parte conclusiva della puntata, in particolar modo quando è giunta l’ora di fare le nomination, l’attore si è avvicinato alla teca di vetro sulla quale di solito vengono appoggiate le piramidi delle votazioni e ha commesso un gesto inatteso.

Questi oggetti servono a stabilire se un concorrente debba fare la nomination palese oppure segreta. Nel caso in cui al di sotto della piramide ci sia il colore nero, la nomination sarà palese, se dovesse esserci il bollino rosso, invece, essa avverrà in confessionale. Ebbene, il regolamento del programma prevede che ciascun concorrente scelga arbitrariamente e senza conoscere il colore presente al di sotto dell’oggetto, ma Alex ha imbrogliato.

Il concorrente sarà squalificato dal GF Vip?

Il giovane, infatti, approfittando di un momento di caos, durante il quale i suoi coinquilini erano distratti, si è avvicinato alla teca ed ha sbirciato il colore di alcune piramidi presenti. Il tutto è avvenuto in modo estremamente rapido, tuttavia, i telespettatori più attenti si sono resi conto di tutto ed hanno provveduto a denunciare l’accaduto sui social.

In molti ritengono che Alex Belli debba essere squalificato dal gioco o, quanto meno, punito per aver infranto il regolamento della trasmissione. Altri, invece, stanno difendendo il concorrente asserendo che il suo gesto sia stato compiuto a fine puntata, pertanto, in un momento non più vincolante ai fini del gioco. Per adesso, però, la produzione del reality show non si è ancora espressa a riguardo. Non ci resta che attendere per scoprire se saranno presi provvedimenti a riguardo e, nel caso, di che natura saranno.

Il fatto non sussiste, ecco la foto che “salva” Alex Belli

Arriva l’assoluzione per Alex Belli. Dal dubbio, non troppo nascosto dei più attenti, siamo arrivati alla dimostrazione del fatto che il “fatto non sussiste”.