Al Grande Fratello Vip non c’è un attimo di pace. Le ultime settimane si sono rivelate ricche di accadimenti esilaranti e la giornata di Halloween non è stata da meno. In particolare, Jo Squillo e Francesca Cipriani hanno fatto una scoperta che le ha lasciate allibite. Poco dopo, anche gli altri concorrenti si sono uniti a loro per osservare il fattaccio.

Che sia stato uno scherzo ben riuscito per la notte delle streghe? Ecco cosa è successo!

Uno strano ritrovamento al GF Vip

Mentre i concorrenti erano intenti a prepararsi per festeggiare Halloween, Jo Squillo, notando qualcosa di strano sul pavimento, ha richiamato l’attenzione dei suoi compagni d’avventura. Le telecamere hanno registrato la sua voce stupefatta, quasi come non credesse di trovarsi davanti a un simile atto di maleducazione.

Ma ragazzi chi è che ha sporcato così? Non vorrei dire di che cosa

Francesca Cipriani è immediatamente accorsa sul luogo del misfatto, mostrando una reazione sovrapponibile a quella di Jo Squillo:

Oddio raga. Qualcuno ha fatto la cacca…

Francesca e Jo trovano cacca sul pavimento del #GFVIP? pic.twitter.com/ZNkpF8nZ9E — Roberto Mallò (@robymallo) November 1, 2021

La reazione della produzione

Le telecamere hanno prontamente smesso di riprendere la scena, concentrandosi su ciò che stava avvenendo in giardino. Inoltre, anche l’audio è stato disattivato. Evidentemente, la produzione del reality di Canale 5 non ha voluto mettere in evidenza l’accaduto.

Al momento, il colpevole non è ancora stato individuato. Il pensiero dei concorrenti è che qualcuno di loro abbia intenzionalmente sporcato a terra, ma potrebbe anche essersi trattato di uno scherzo di Halloween. Ad ogni modo, sembra che i vipponi vogliano andare in fondo alla questione perché hanno chiesto a gran voce di visionare i filmati per individuare il responsabile.