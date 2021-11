Ormai è evidente che tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è un’affinità caratteriale notevole. Nei daytime delle ultime settimane del Grande Fratello Vip, è stato possibile notare un forte avvicinamento che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori più attenti. Delia Duran, moglie dell’attore, ha rivelato di non essere affatto intimorita da Soleil, ma i recenti avvenimenti non possono fare a meno di mettere la pulce nell’orecchio.

La mancata attenzione di Alfonso Signorini nei riguardi del loro rapporto costituisce un altro campanello d’allarme. Come mai il conduttore si è lasciato sfuggire un’occasione tango ghiotta? Ecco i dettagli!

Il feeling innegabile tra Alex e Soleil

I due, nel corso del tempo, hanno mostrato di essere molto legati. Dopo il bacio, scambiato in occasione della prova del reality di Canale 5, pare che la situazione abbia subito una netta accelerazione. In particolare, Alex Belli, senza pensare a come questo suo gesto potesse essere interpretato dal pubblico a casa, ha coccolato Soleil Sorge, dimostrando di nutrite un certo interesse nei confronti della giovane.

Non è la prima volta che il Grande Fratello Vip “distrugge” coppie consolidate da tempo. Per il momento, gli atteggiamenti della produzione e di Alfonso Signorini sono alquanto sospetti.

Alfonso Signorini non parla di Alex e Soleil

I due concorrenti hanno dato notevoli spunti di riflessione nel corso delle ultime settimane. Alfonso Signorini avrebbe potuto sfruttare la cosa per creare nuove dinamiche in studio, ma sembra che la sua curiosità non sia stata affatto stuzzicata. Per ora, non ha accennato all’argomento e anche le riprese della produzione hanno evitato di enfatizzare il feeling che c’è tra loro.

Secondo il noto portale 361Magazine, l’obiettivo del GF Vip 6 sarebbe quello spingere Alex e Soleil Sorge ad esporsi maggiormente e a fare qualcosa di più concreto.

Vogliono portarli ad andare oltre

Ma sarà davvero così? Per scoprirlo non basterà che attendere i prossimi sviluppi.