In queste ore gli animi sono diventati piuttosto bollenti nella casa del Grande Fratello Vip. Due concorrenti, che da molti sono reputate come due rivali, si sono scambiate un bacio appassionato. Le protagoniste di questa vicenda sono Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Scatta il bacio tra Sophie e Soleil

La notte appena trascorsa è stata davvero di fuoco nella casa del GF Vip. Due concorrenti, infatti, si sono lasciate andare alla passione. Tutto è cominciato nel momento in cui la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di concedere ai concorrenti di fare una piccola festicciola a tema Halloween. I vari protagonisti, dunque, hanno trascorso la giornata di domenica a travestirsi e a prepararsi per fare baldoria.

Verso sera, poi, hanno dato luogo ad una cena a tema e, successivamente, si sono lasciati andare a qualche momento di goliardia. Complice anche il vino bevuto durante la cena, alcuni concorrenti hanno dato luogo a scene davvero inaspettate. Soleil e Sophie, ad esempio, si sono date un bacio molto passionale.

I commenti degli spettatori del GF Vip

Le due ragazze, infatti, hanno cominciato inaspettatamente a baciarsi sotto lo sguardo attonito e incuriosito di Alex Belli. Quest’ultimo è rimasto incredulo dinanzi tale scena, così come i telespettatori. La clip, chiaramente, è divenuta virale in un batter d’occhio. In molti sul web hanno cominciato a commentare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Secondo la maggior parte degli utenti dei social, infatti, le due ragazze avrebbero studiato ad hoc questa scena proprio per cercare di far parlare di sé. In molti ritengono che, con questa mossa strategica, le due si sono certamente guadagnate una bella clip nella puntata di questa sera del reality show. Non ci resta che attendere per vedere come commenteranno l’episodio.