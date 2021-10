Sembra che Nicola Pisu stia perdendo il controllo della situazione. I suoi più recenti comportamenti, nella casa del Grande Fratello Vip, stanno sollevando delle perplessità nel pubblico a casa. L’amore per Miriana Trevisan, infatti, pare essersi trasformato in una vera e propria ossessione. Dopo aver dormito sul pavimento per cercare di ottenere il suo perdono, ha deciso di esibirsi in un altro gesto plateale.

Questa volta anche gli altri concorrenti non hanno potuto ignorare la cosa. Dopo l’accaduto, non si è fatto altro che ridere alle sue spalle. Ecco cosa è successo!

Nicola Pisu si inginocchia a terra

Nicola Pisu sta portando i suoi comportamenti al limite. Sembra determinato a dimostrare il suo amore per Miriana in tutti i modi possibili, anche se questo significa perdere parte della sua dignità. Durante la serata del 28 ottobre, poco prima di addormentarsi, il giovane ha deciso di inginocchiarsi ai piedi del letto della donna per augurarle la buonanotte. Non si è trattato di uno scherzo o di un gesto veloce, ma di un comportamento che ha occupato diversi minuti.

Miriana non è apparsa infastidita dalla cosa, ma gli altri concorrenti hanno reagito in modo totalmente diverso.

La reazione degli altri concorrenti

Le tre principesse, Manila e Sophie erano in stanza con i due piccioncini al momento dei fatti. Evidentemente hanno trovato la cosa piuttosto strana perché non sono riuscite a nascondere le risate. In realtà, anche sul web Nicola è stato molto criticato. Alcuni spettatori ritengono che ormai non si tratti più di amore, ma di un’ossessione che lo spinge a comportarsi in modo tanto folle.

Miriana Trevisan, per ora, ha deciso di non esprimersi sui comportamenti di Nicola. Continua a stare insieme a lui, ma senza dichiarare il proprio amore e senza compiere gesti particolarmente degni di attenzione. Come evolverà il loro rapporto? Per scoprirò non resta che continuare a seguire le vicende della casa più spiata d’Italia!