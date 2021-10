Le sorprese all’interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai, soprattutto quanto c’è di mezzo Francesca Cipriani. Nelle ultime ore, si è trovata al centro di un piccolo dramma estetico. Anche se agli occhi degli spettatori l’accaduto può apparire come qualcosa di superficiale e di facilmente risolvibile, la bionda concorrente si è lasciata travolgere dalla disperazione.

I suoi compagni d’avventura hanno provato in tutti i modi a farla sentire meglio, ma le loro parole non sono riusciti a consolare la povera Francesca. Ecco cosa è successo!

Francesca Cipriani si tinge i capelli, ma il colore è sbagliato

Tutto è partito dall’idea di Francesca Cipriani di tingersi i capelli da sola. La sua intenzione era quella di riprodurre il biondo che da sempre la contraddistingue, ma la situazione ha preso una piega inaspettata. La sua felicità, infatti, si è dissolta immediatamente quando ha osservato il risultato della colorazione.

La concorrente del reality di Canale 5, estremamente insoddisfatta del suo esperimento, non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alla sua immagine riflessa. Le altre inquiline della casa hanno cercato di confortarla dicendole che, in realtà, il suo look finale non era poi così terribile. Francesca, in ogni caso, non ha voluto sentire ragione e, poco dopo, in cerca di aiuto, si è rivolta alla produzione del Grande Fratello.

Francesca Cipriani chiede aiuto alla produzione

Stando alle parole di Francesca Cipriani, il nuovo colore di capelli la fa assomigliare a una pannocchia. Incapace di accettare la sua nuova capigliatura, ha deciso di chiedere aiuto al Grande Fratello. Tra un singhiozzo e l’altro, vittima di una crisi emotiva, ha esclamato:

Per favore aiutatemi, sembro una pannocchia, per favore

Al momento, non sappiamo se la produzione deciderà di intervenire in qualche modo o se la showgirl sarà costretta ad abituarsi al colore tanto odiato.