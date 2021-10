Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è arrivato un drone che ha portato un messaggio in codice segreto. I vipponi sono tutti corsi in giardino per capire che cosa stesse succedendo ma ancora non è chiaro chi è il mittente del messaggio e soprattutto il destinatario.

Un messaggio top secret scuote i vipponi nella casa del GF Vip 6

Il messaggio dice: “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi“. Molto generico per capire chi lo manda, infatti i vip hanno iniziato a farsi subito domande in merito. Secondo Alex Belli quel messaggio potrebbe essere per ognuno di loro, mentre secondo Soleil Sorge a mandarlo è Delia Duran, la moglie di Alex. Ricordiamo, infatti, che Delia vorrebbe entrare nella casa del GF Vip per passare una notte di passione con l’attore e magari chiarire il rapporto che lo lega a Soleil.

Soleil parla del suo uomo segreto

Intanto, l’influencer si è chiesta se a mandare l’aereo possa essere stato l’uomo misterioso di cui è innamorata:

“Lui sa già tutto di me, quando ho iniziato a capire che era una persona che poteva interessarmi per la mia vita ho deciso di mostragli tutta me stessa, in tutti i pregi e e difetti ed è la cosa più bella del mondo ma sono sicura che non si esporrebbe mai pubblicamente. Lui si era lasciato da poco con la sua ex, che ha dato di matto quando ha scoperto che eravamo insieme”

La Sorge ha quindi raccontato questo aneddoto per far capire ai compagni di avventura che molto probabilmente la destinataria del messaggio non è lei. Secondo Sophie Codegoni e la principessa Jessica invece, il mittente potrebbe essere un uomo, un ex: “Questo è un ex che non vede l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi. E’ un uomo, sicuramente“ hanno detto le ragazze, mentre secondo Manila Nazzaro non è da escludere che a mandare il messaggio possa essere stata un’altra storia di Gianmaria. Soltanto stasera scopriremo il mittente del drone e vedremo se Signorini svelerà il mistero.