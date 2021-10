L’eliminazione di Flaza da Amici non ha messo fine alle polemiche nate attorno alla concorrente. La cantante, infatti, dopo aver fatto una pessima figura nel talent show di Canale 5, a causa del suo comportamento irrispettoso, non ha perso occasione per controbattere alle critiche ricevute. La giovane ha utilizzato le pagine social per dire la sua sull’argomento.

Secondo l’ex concorrente del talent show, i commenti su di lei sono stati troppo severi e legati a una visione ristretta del mondo. È anche convinta di non essere stata completamente capita dagli spettatori e dagli insegnanti.

Lo sfogo di Flaza non è passato inosservato agli occhi di Lorella Cuccarini, che ha deciso di ritornare sulla questione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le parole di Lorella Cuccarini

L’insegnante aveva già sottolineato che l’allontanamento di Flaza è stato legato soprattutto al suo scarso rispetto nei confronti della produzione e non alla mancanza di talento canoro. Nel dettaglio, si è espressa con le seguenti parole:

Auguro a Flaza di far tesoro di questa esperienza, di crescere e di non mollare con la sua musica. Non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola. Sono paziente ma il talento da solo non basta in una comunità come quella di Amici bisogna imparare a viverci, rispettando le regole.

Lorella Cuccarini parla dei suoi allievi

Lorella Cuccarini, ovviamente, ha altri allievi da guidare lungo il faticoso percorso del successo. Fin dall’inizio, è apparsa fiduciosa nei loro confronti e, al momento, pare non aver cambiato idea.

Felice per il percorso di Alex e Alessandra. Tommaso dovrà impegnarsi ancora di più per difendere il suo posto nella scuola

Sembra che sia più dubbiosa nei confronti di Tommaso ma, stando alle sue parole, è evidente non abbia escluso la possibilità che il giovane possa farcela a inseguire il suo sogno e a realizzarlo.