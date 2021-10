Domenica 31 ottobre andrà in onda la settima puntata di Amici 21. Grazie alle anticipazioni dell’ultima registrazione dello scorso 27 ottobre e fornite da Quelli che tutti vogliono sapere, siamo in grado di dirvi cosa succederà nel corso del prossimo appuntamento. Iniziamo dagli ospiti: in studio saranno presenti i cantanti Michele Bravi e Nek, insieme all’attore Giuseppe Zeno. Nek, che in passato ha rivestito il ruolo di coach al Serale insieme a J-Ax, avrà il compito di giudicare le performance degli allievi di canto sulle cover e stilare una classifica.

Amici 21, le anticipazioni sulla puntata del 31 ottobre

Le altre anticipazioni sulla settima puntata di Amici 21 ci rivelano che nessuno degli allievi della scuola sarà eliminato, nonostante le quattro sfide in programma. Mattia finirà in sfida dopo essersi piazzato all’ultimo posto delle classifiche stilate da Emanuel Lo (il fidanzato di Giorgia) e Anbeta (ex ballerina professionista di Amici). L’allievo di Raimondo Todaro si scontrerà con Eleonora, ballerina di latino. A giudicare i due ragazzi sarà Nancy Berti, ballerina e coreografa, che confermerà Mattia nella scuola.

La seconda sfida della puntata del 31 ottobre di Amici avrà per protagonista Christian, allievo di Raimondo. La decisione, presa da Veronica Peparini, metterà Christian di fronte alle sue responsabilità durante la sfida contro un ballerino di danza moderna. L’esito sarà lo stesso della prima sfida, dunque Christian proseguirà la sua avventura nella scuola di Amici grazie alla performance messa in mostra di fronte a Garrison, storico ex insegnante di ballo di Amici e giudice della gara.

Dopo Christian toccherà a Tommaso sostenere l’ennesima sfida per restare nella scuola. L’allievo di canto di Lorella Cuccarini se la vedrà con Thomas. Il giudice del terzo duello della puntata sarà un rappresentante dell’etichetta discografica Warner Music, che assegnerà la propria preferenza a Tommaso.

Questo però non significa che non ci sarà spazio per un nuovo ingresso nella scuola. Le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21 ci confermano che domenica 31 ottobre il pubblico avrà modo di vedere l’esibizione di Sissi, che entrerà nella scuola mettendo d’accordo tutti e tre i giudici (cosa più unica che rara).

Ci sarà tempo anche per una quarta sfida. Protagonista ancora una volta un ballerino, Guido, che la settimana scorsa aveva eliminato “Matt“. L’allievo di Alessandra Celentano, giudicato da Garrison, supererà brillantemente la prova.

Prima di svelare la classifica delle cover, una piccola curiosità: Carola, la ballerina di danza classica che ha come insegnante Alessandra Celentano, non si esibirà in nessuna coreografia.

Ma ecco la classifica stabilita da Nek dopo aver ascoltato tutti gli allievi di canto: al primo posto Rea, che confermerà dunque tutto il proprio talento, ultima posizione invece per Alessandra, che andrà così in automatico in sfida nell’ottava puntata.

Per le anticipazioni sulla puntata di domenica prossima di Amici è davvero tutto. Non ci resta che darvi appuntamento il 31 ottobre alle ore 14 su Canale 5 per la messa in onda della settima puntata.