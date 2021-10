Domani, venerdì 29 ottobre, andrà in onda la tanto attesa e sospirata scelta di Matteo a Uomini e Donne. Sul web non si è fatto che parlare di questo nei giorni scorsi e tutti credevano che questo fatidico momento sarebbe stato trasmesso nell’appuntamento di oggi. Purtroppo, però, a causa delle numerose pubblicità, la puntata si è interrotta proprio sul “più bello”. Il pubblico da casa non ha affatto apprezzato.

Matteo fa la sua scelta a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di domani di Uomini e Donne rivelano che verrà trasmessa la parte in cui ci sarà la scelta di Matteo. Sui social i telespettatori sono in fibrillazione per assistere a questo momento. Nel corso della messa in onda di oggi, il ragazzo è stato parecchio in difficoltà in quanto sovrastato inaspettatamente dal sentimento che nutre per Noemi.

Per tale motivo, ha fatto molta fatica ad esprimersi e Maria De Filippi ha provato a rincuorarlo. In seguito, poi, anche Raffaella Mennoia si è prodigata nei suoi confronti cercando di spronarlo a seguire il suo cuore e a fare la sua scelta. Proprio mentre sembrava che il tutto sarebbe andato in onda, però, il programma è finito. Il continuo, dunque, verrà trasmesso domani. In tale occasione vedremo che Matteo troverà finalmente le parole per dire alla sua corteggiatrice preferita di voler uscire dalla trasmissione insieme.

Il web contro Matteo e la produzione

Ad ogni modo, il pubblico da casa non è sembrato apprezzare molto questo siparietto. In molti si sono scagliati contro il programma per inserire troppi blocchi pubblicitari. In secondo luogo, poi, diversi utenti hanno accusato anche Matteo di essere un po’ troppo eccessivo. La maggior parte dei telespettatori, infatti, non ha compreso per quale motivo il giovane sia così provato.

Su Twitter, ad esempio, sono piovuti commenti come: “Questo calvario non lo capisco proprio“. O, ancora, c’è chi ha ironizzato sulla scelta fatta dalla conduttrice in merito ai tronisti: “Quest’anno Maria è andata a risparmio con i tronisti”. Insomma, non ci resta che attendere la messa in onda di domani di Uomini e Donne per scoprire se ne sarà valsa la pena per tutta questa attesa.