Da giorni si parla del feeling evidente tra Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. I due passano molto tempo insieme e non nascondono di trovarsi bene anche a livello di affinità. Durante il gioco del Kiss Freeze aveva fatto molto discutere il bacio che si erano scambiati, a cui era seguita la replica di Delia Duran, la moglie di Alex.

Delia Duran nella casa per chiarire con Alex Belli?

Il rapporto tra Alex e Soleil non sembra aver fatto troppo ingelosire Delia, che dopo aver visto il bacio aveva commentato dicendo che lei si fida del marito e che lui e Soleil sono uguali per cui si trovano bene. La modella aveva anche pregato il GF Vip 6 di farla entrare in casa per cenare con il marito e passare una notte di passione, visto che vogliono da tempo un figlio. E se Delia sembra fidarsi del marito, dentro la casa il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli si fa sempre più stretto.

Le ultime parole di Alex fanno scalpore

Dopo che Soleil aveva preparato delle fette biscottate nel modo in cui piacciono molto al 38enne, l’attore si è lasciato andare a dei complimenti molto spinti:

“Comincio a pensare che tu sia la donna della mia vita. Purtroppo c’è Delia”

Parole che non hanno lasciato indifferente i fan, che ora pensano che sicuramente Delia entrerà nella casa per chiarire una volta per tutte come stanno le cose. Anche Soleil non sembra disdegnare le attenzioni di Alex e nel confessionale ha ammesso che comunque qualcosa c’è:

“Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore saremmo due anime gemelle. Eh bo chi lo sa. Non credo che siamo proprio fatti neanche l’uno per l’altro. Poi una donna certe cose le sente. Quindi no. Credo.”

La coerenza di Soleil e soprattutto di Alex di prendere in giro 24 ore su 24 la coppietta Sophie-Gianmaria e poi ridursi a fare lo stesso facendo gli ambigui e dando certe risposte in confessionale🤡🤡

Considerando che poi sono entrambi impegnati… #gfvip pic.twitter.com/Jrlm5yd7NF — LaNotte🌙 (@Iostocon_Me) October 27, 2021

L’attore di Centovetrine, invece, aveva detto che amava la presenza di Soleil nella casa. Sensazioni condivise anche dagli altri inquilini che sembrano aver visto qualcosa in più tra i due vipponi. La Sorge, infine, ha confidato a Francesca Cipriani di vedere in Alex l’amico ideale ma la 37enne le ha fatto notare che forse Delia non sarebbe contenta. Vedremo se la modella venezuelana farà una sorpresa ad Alex Belli e avrà modo di dire la sua su questo strano rapporto.