Continua il tira e molla tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6. La neo-coppia, dopo essersi lasciata andare ad un bacio davanti a tutti, nella notte appena passata è tornata a discutere e ora sui social in tanti pensano che sia tutto organizzato.

Gianmaria Antinolfi era entrato al GF Vip fidanzato con Greta Mastroianni ma non aveva disdegnato Soleil Sorge con cui aveva avuto una storia in passato. Poco dopo, ha iniziato a provare interesse per Sophie Codegoni, decidendo improvvisamente di lasciare Greta. Alcuni movimenti social e rumors hanno dall’inizio messo in discussione il rapporto tra la milanese e Gianmaria. In tanti pensano che dietro a tutto ciò ci sia la regia di Fabrizio Corona, amico di Sophie e conoscente di Greta, ex dell’imprenditore campano. La Codegoni, infatti, aveva ammesso di provare attrazione per Gianmaria ma nessun interesse mentale.

Dopo vari tira e molla, la coppia si era lasciata andare a coccole notturne molto intime e dopo che in seguito alla puntata di lunedì, Gianmaria aveva scelto Sophie davanti a tutti, la 20enne non aveva disdegnato il bacio che il campano le ha dato alla luce del giorno. La pace, però, è durata poco. Sophie, infatti, ha nuovamente detto al 36enne napoletano, che tra loro non c’è alcuna storia ma solo carezze e baci e non crede ancora al sentimento del giovane. La presunta coppia ha così iniziato a discutere per l’ennesima volta.

Fan insospettiti: E’ tutto preparato da Fabrizio Corona?

Il tira e molla tra i due vipponi sta facendo insospettire gli utenti che seguono la diretta 24 h, in tanti sospettano che dietro ci sia davvero la regia di Corona. Sarà davvero così? Sicuramente ne sapremo di più durante la prossima puntata del GF Vip 6 che andrà in onda venerdì 29 ottobre. Vedremo chi tra Carmen Russo, Ainett Stephens e Francesca Cipriani uscirà dalla casa e se ci saranno sviluppi sulla storia nascente tra Sophie e Gianmaria.