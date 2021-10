Venerdì 29 ottobre andrà in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci confermano che il concorrente meno votato tra Ainett Stephens, Carmen Russo e Francesca Cipriani sarà il sesto eliminato del reality. La settimana scorsa ad abbandonare la Casa era stata Raffaella Fico, a chi toccherà stavolta salutare gli altri compagni di avventura e lasciarsi alle spalle per sempre la porta rossa? I risultati dei sondaggi sembrano dare per scontata l’eliminazione di Francesca (20%), che accusa un ritardo di 14 punti percentuali su Ainett (34%) e 15 punti su Carmen (45%), secondo le preferenze espresse dagli utenti del portale grandefratello.forumfree.it.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata del 29 ottobre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci rivelano che si tornerà a parlare della storia tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Già nel precedente appuntamento di venerdì Alfonso Signorini aveva mostrato a Sophie e Gianmaria i commenti degli altri inquilini della Casa, piuttosto scettici sui reali sentimenti della nuova coppia. Anche sui social sono in tanti a credere alla tesi secondo cui i due ragazzi si sarebbero messi d’accordo prima ancora dell’inizio del reality per far credere al pubblico di vivere una storia di fronte alle telecamere del Grande Fratello. Quale sarà la loro risposta in puntata? Ci sarà un nuovo scontro con Soleil, che insieme ad Alex Belli non ha fatto nulla per nascondere la propria perplessità sulla vicenda?

E a proposito di sentimenti, troverà ancora spazio la storia che al momento unisce Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Negli ultimi giorni l’ex di Pago ha confidato di non riuscire a baciare Nicola, aggiungendo che se fosse più grande sarebbe stato per lei un compagno perfetto. Parole che non sono sfuggite a Nicola, che nel fine settimana si è reso protagonista suo malgrado di un gesto su cui gli utenti dei social hanno scritto e riscritto di tutto: il figlio di Patrizia Mirigliani, rimproverato da Miriana per non esserle stata accanto durante un suo momento di crisi, per farsi perdonare non ha trovato nulla di meglio che dormire sul pavimento accanto al letto di Miriana. Come avrà reagito la madre del ragazzo di fronte a questa scena? Cosa ne pensano le due opinioniste del reality?

In puntata si parlerà anche del ritorno di fiamma inaspettato tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Un rapporto “complicato” il loro, vissuto tra alti e bassi, ma destinato – a quanto sembra – a regalare ancora sorprese al pubblico del Grande Fratello.