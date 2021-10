Non c’è pace all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la crisi di Miriana, Questa volta è stato il turno di Soleil Sorge. La ragazza, infatti, è stata vittima di un malore che l’ha costretta ad allontanarsi dalle telecamere della casa più spiata d’Italia. Gli spettatori, sempre attenti a tutto, hanno immediatamente notato la sua scomparsa. Sui social, in molti si sono chiesti il perché la giovane, solitamente sempre al centro dell’attenzione, non fosse presente. Purtroppo, il motivo è legato a un problema di salute avuto nelle ultime ore.

A rivelarlo non è stata la diretta interessata, ma Manila Nazzaro. Ecco cosa ha detto!

Soleil Sorge in preda a una reazione allergica

È stata Manila Nazzaro a svelare il mistero della scomparsa di Soleil. La donna ha ammesso che la showgirl è stata protagonista di una violenta reazione allergica che le ha impedito di partecipare attivamente al reality show di Canale 5. Stando alle sue parole, il malore è stato piuttosto forte e ha necessitato anche l’assunzione di un antistaminico.

Soleil Sorge, sentendosi stanca e giù di corda, ha deciso di andare nella sua stanza per riposare. L’obiettivo è quello di tornare in forma il prima possibile, in modo da potersi unire nuovamente agli altri.

Cosa ha provocato il malore di Soleil?

Al momento, ancora non sappiamo quale sia stata la causa della reazione allergica di Soleil Sorge. La concorrente ha chiamato in ballo il cibo e ha ipotizzato una possibile correlazione tra il suo problema e qualche alimento mangiato poco prima.

Sicuramente, nelle prossime ore, verrà fatta chiarezza sulla situazione, anche per evitare che l’evento si ripeta nuovamente.