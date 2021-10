Miriana Trevisan e Nicola Pisu continuano ad avere i riflettori puntati addosso. Nelle ultime ore, infatti, sono stati i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto sentimentale sta attirando l’attenzione degli altri concorrenti del reality di Canale 5 e dei spettatori.

Miriana ha avuto un confronto acceso con Nicola dove l’ha rimproverato per non averla confortata durante una delle sue ultime crisi. L’uomo, all’oscuro dell’accaduto, ha deciso di farsi perdonare in un modo piuttosto singolare e controverso. Ecco cosa è accaduto!

Nicola Pisu dorme sul pavimento

Nicola Pisu non si è minimamente reso conto della sofferenza provata da Miriana. Mentre la concorrente stava avendo un vero e proprio crollo emotivo, lui non ha fatto niente per darle un po’ di conforto. Al suo posto è intervenuto Alex Belli che ha provato a consolarla in ogni modo possibile.

Nicola, sentendosi in colpa per il suo comportamento, ha deciso di compiere un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Invece di dormire nel letto, accanto a Miriana, si è sdraiato sul pavimento, tenendo la mano di lei. La showgirl, più volte, gli ha chiesto di smetterla e di alzarsi, ma Nicola è apparso irremovibile.

Le reazioni degli spettatori

Ovviamente, il gesto di Nicola Pisu non è passato inosservato agli spettatori più attenti. In pochi hanno colto del romanticismo nell’accaduto. La maggior parte degli utenti ha scritto sui social commenti colmi di sgomento e di perplessità. L’atteggiamento di Nicola, infatti, è apparso fin troppo esagerato e, per alcuni versi, anche inutile.

C’è chi ha chiesto l’intervento diretto della produzione del Grande Fratello Vip e chi ha accusato Nicola di aver perso la sua dignità: