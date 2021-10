C’è stato un nuovo riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e la Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 6. Dopo la puntata di lunedì 25 ottobre, i due giovani si erano nuovamente avvicinati dopo un periodo di allontanamento e tra loro era anche scattato un bacio. Nelle ultime ore, però, a far discutere è una battuta volgare che il nuotatore avrebbe rivolto alla principessa.

La battuta volgare di Manuel a Lulù Selassiè non piace agli utenti

La principessa Lulù Selassiè non ha mai nascosto di provare qualcosa per Manuel; la coppia si era avvicinata già dai primi giorni di permanenza nella casa ma poi il 22enne triestino aveva preferito allontanarsi perché voleva viversi questa esperienza senza il peso di una storia, anche per via dell’atteggiamento a volte morboso della principessa. Dopo un paio di settimane di allontanamento, però, i due vipponi hanno ritrovato la complicità dopo la puntata del 25 ottobre.

Durante la giornata di ieri, mentre a tavola si parlava della festa di Halloween che i vipponi devono organizzare, Lulù ha detto di voler indossare delle lenti a contatto per l’occasione ma Manuel le ha risposto con una battutina che subito ha fatto il giro del web:

“Tu vuoi…un bel caz*o”

Lulù ha risposto ironicamente “Anche”e a quel punto, Bortuzzo si è rivolto alle sorella di Lulù dicendo: “Visto questa è vostra sorella”. La battuta ha molto divertito Miriana Trevisan che ha esclamato: “Vabbè… Dopo questa notte. Ormai l’hai detto Manuel, ti abbiamo sentito”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)

Manuel stuzzica la principessa in veranda

In seguito, il 22enne ha ammesso di aver baciato due volte la principessa ma la battuta volgare non è piaciuta molto agli utenti, che sui social non hanno mancato di criticare il nuotatore. In veranda, poi, Manuel ha continuato a prendere in giro la 23enne dicendole: “L’attesa aumenta il desiderio”, segno che tra loro sembra tornato il sereno.