Continua la passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6. Dopo la puntata andata in onda lunedì 25 ottobre, la neo coppia ha deciso di lasciarsi andare e vivere momenti di coccole durante la notte. Nonostante le critiche, la ex tronista di Uomini e Donne e l’imprenditore si sono scambiati anche un bacio alla luce del giorno.

Tira e molla tra Sophie e Gianmaria al GF Vip 6

Continua il rapporto tra Sophie Codegoni e il 36enne partenopeo, che avrebbe deciso di lasciare la fidanzata Greta Mastroianni per viversi la storia con la 20enne milanese. Durante la puntata di lunedì del GF Vip 6, i due vipponi avevano subito l’ironia di Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge, che non credevano al sentimento nascente. Gianmaria Antinolfi, spinto da Signorini, aveva anche deciso di scegliere definitivamente Sophie davanti a tutti per farle capire il suo reale interesse.

La giovane influencer, infatti, aveva ammesso di provare attrazione fisica per Antinolfi ma non mentale anche alla luce dei suoi comportamenti: era entrato fidanzato ma aveva ammesso di provare ancora qualcosa per Soleil, con cui aveva avuto in passato una relazione.

Scatta il bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Alla fine, Sophie ha deciso di lasciarsi andare alla passione con Gianmaria e mentre Alex e Davide suonavano al pianoforte il brano “Vivo per lei”, i due si sono scambiati un bacio davanti a tutti. Alla vista del bacio, Alex Belli ha urlato: “Non è più finzione“, riferendosi alle critiche che aveva mosso alla coppia in precedenza.

Il video del bacio ha già fatto il giro del web e in tanti si stanno chiedendo se effettivamente la storia nascente tra Sophie e Gianmaria è autentica o fa parte di una strategia messa in atto da Fabrizio Corona, amico della Codegoni e conoscente di Greta Mastroianni, guarda caso la ex di Gianmaria.

Nella casa, intanto, continua il valzer delle coppie. Oltre al bacio tra Sophie e Gianmaria, anche Manuel e la principessa Lulù sono tornati più vicini mentre continuano le indecisioni di Miriana Trevisan nei confronti di Nicola Pisu.