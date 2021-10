Lunedì 25 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le talpine che erano presenti in studio hanno rivelato parte di quello che è accaduto. Stando a quanto emerso, si è parlato molto di Gemma Galgani che, ancora una volta, si è trovata a vivere una situazione piuttosto incresciosa. Stessa sorte è toccata anche a Sara. In merito al trono classico, invece, ci sono brutte notizie sui tronisti.

Gemma viene nuovamente mollata da Costabile nella registrazione del 25 ottobre

Le anticipazioni della registrazione del 25 ottobre di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione c’è stata di nuovo Gemma Galgani. La donna aveva intrapreso una conoscenza con Costabile, cavaliere venuto in studio per corteggiarla. In un primo momento, tra i due le cose sembravano andare piuttosto bene. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto.

Costabile ha cominciato ad essere particolarmente insistente nei confronti della torinese, al punto da chiederle addirittura di fare un viaggio insieme. Lei, però, ha sempre declinato i suoi inviti, spingendo il cavaliere a trarre delle brutte conclusioni. Quest’ultimo, infatti, si è scagliato contro la donna accusandola di essere in studio solo per visibilità e non per trovare veramente l’amore. Nel corso della registrazione, dunque, la donna si è trovata a fare i conti con la decisione definitiva di lui di chiudere per sempre ogni tipo di rapporto.

Nuova batosta per Sara a Uomini e Donne

Questa scelta ha spinto Gemma a scoppiare in lacrime, al punto che Tina Cipollari si è subito ironicamente prodigata per procurarle della carta per pulirsi il viso. Ad ogni modo, altra grande sconfitta anche per Sara. Malgrado le opinioni contrastanti in studio, infatti, la donna aveva deciso di dare una nuova opportunità a Biagio.

In molti le avevano detto che se ne sarebbe pentita, in quanto il napoletano non era interessato a lei. Ebbene, a quanto pare, tutte quelle persone avevano ragione. Biagio, infatti, si è comportato nuovamente in un modo che la donna non ha apprezzato, sta di fatto che, per l’ennesima volta, i due hanno scelto di chiudere. Al trono classico, invece, non è stato presentato nessun nuovo tronista. I pretendenti continuano ad essere solamente Andrea Nicole e Roberta.