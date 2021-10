Sophie Codegoni è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne sta generando molto scalpore soprattutto per la vicinanza a Gianmaria Antinolfi. Durante la messa in onda di ieri del reality show, infatti, la ragazza è stata presa di mira da molti. Sui social, però, si è fatto sentire il sostegno e l’appoggio di Tina Cipollari. Scopriamo che cosa ha detto.

L’avvicinamento tra Sophie e Gianmaria crea caos al GF Vip

Nel corso della puntata del 25 ottobre del GF Vip si è molto parlato dell’avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Tra i due sembravano non esserci possibilità di intraprendere una reale conoscenza, in quanto la ragazza si è sempre detta molto titubante nei confronti dell’ex di Soleil Sorge.

Ad ogni modo, l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha improvvisamente cambiato idea. Sabato notte, dopo aver trascorso una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, la protagonista ha deciso di lasciarsi andare alla passione e di trascorrere la notte nello stesso letto dell’imprenditore. In tale occasione, i due si sono scambiati coccole, tenerezze, ma anche baci appassionati.

L’intervento di Tina Cipollari in favore della Codegoni

Ebbene, proprio questo cambio repentino di comportamento da parte della donna ha fatto nascere delle polemiche sia dentro sia fuori la casa del GF Vip. Specie Soleil ha attaccato la sua coinquilina accusandola di essere falsa e costruita. Ad ogni modo, a fronte di tante polemiche, c’è stato anche chi ha difeso Sophie a spada tratta. Tra i sostenitori della ragazza si è schierata anche Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne.

Quest’ultima, infatti, attraverso un commento sui social, ha detto: “Ti ho conosciuta e so quanto vali”. In seguito ha aggiunto: “Sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile, sei bella fuori e dentro”. Infine, l’opinionista ha chiosato schierandosi completamente dalla sua parte: “Hai tutto il mio appoggio e la mia stima, ti voglio bene“. La Codegoni verrà messa al corrente di questo gesto? In caso affermativo, non ci resta che attendere per vedere come reagirà.