Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip? Intanto diciamo subito che il televoto di lunedì – “chi vuoi salvare tra Soleil Sorge, Ainett Stephens e Carmen Russo” – è stato vinto da Soleil, che in qualità di vincitrice è stata invitata da Alfonso Signorini a scegliere tra Carmen e Ainett chi mandare direttamente al televoto nella puntata di venerdì. L’ex fidanzata di Luca Onestini ha fatto il nome di Carmen, che dunque è la prima concorrente a rischio eliminazione per la prossima puntata.

Prima delle nomination, come di consuetudine, Alfonso ha comunicato al gruppo i due concorrenti preferiti della Casa: stavolta la scelta è ricaduta su Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Le due condividono lo status privilegiato di immune con Katia Ricciarelli, premiata dalle opinioniste in studio.

Miriana e Sophie sono le due preferite della Casa, mentre invece Adriana e Sonia hanno deciso di regalare la loro immunità a Katia. #GFVIP pic.twitter.com/gaSW5nwHwK — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip?

Le tre concorrenti nominate nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono state Carmen Russo, Ainett Stephens e Francesca Cipriani. La meno votata del televoto di venerdì prossimo sarà la nuova eliminata di questa edizione.

Probabilmente il pubblico da casa sceglierà di salvare Francesca, che nella serata di ieri ha dovuto salutare il fidanzato Alessandro, mentre saranno Carmen e Ainett a giocarsi la permanenza nella Casa del Grande Fratello. Il fatto che Carmen sia stata mandata al televoto da Soleil lascia pensare che la concorrente con meno possibilità sia proprio la moglie di Enzo Paolo Turchi, ma anche i trascorsi tra la Sorge e l’ex “Gatta nera” del Mercante in fiera non sono dei più idilliaci.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Ainett, Francesca e Carmen! #GFVIP pic.twitter.com/BHoeq72mpM — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Sophie nomina Francesca

Le principesse nominano Francesca

Katia nomina Jo

Carmen nomina Manila

Miriana nomina Francesca

Ainett nomina Jo

Francesca nomina Jo

Manila nomina le principesse

Jo nomina Francesca

Soleil nomina le principesse

Giucas nomina Ainett

Aldo nomina Jo

Alex nomina Ainett

Manuel nomina Ainett

Gianmaria nomina Francesca

Nicola nomina Ainett

Davide nomina Ainett

Chi uscirà tra Carmen, Ainett e Francesca? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata, che andrà in onda venerdì 29 ottobre.