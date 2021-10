Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 25 ottobre. In questo articolo presenteremo le ultime notizie sulla tredicesima diretta andata in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato al televoto? Chi è finito in nomination? Di seguito i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il faccia a faccia in Super Led tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, dopo lo scontro avvenuto nel corso delle nomination durante l’ultimo appuntamento di venerdì. La personalità di Katia rimane insuperabile per le altre inquiline, Jo inclusa, che al termine del duello verbale non può far altro che tornare a sedersi sul divano a rimuginare.

No, la situazione non accenna a migliorare… Tra Jo e Katia la rottura sembra veramente definitiva. #GFVIP pic.twitter.com/7x4vkWP6DI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

Intanto il triangolo amoroso tra Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge sembra al momento aver preso una strada chiara. Gianmaria, invitato da Alfonso Signorini a scegliere tra Sophie e Soleil, decide di buttare simbolicamente dalla torre quest’ultima. E non poteva essere altrimenti vista la notte di passione trascorsa con Sophie nel weekend. In seguito l’imprenditore campano riceve la visita del fratello, capace di stregare in un amen le Princess.

Arriva poi il momento di fare chiarezza anche sull’altra coppia della Casa, quella formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due hanno la possibilità di confrontarsi con Patrizia Mirigliani, la madre di Nicola, che assicura a entrambi di non avere nulla in contrario a un’eventuale conoscenza fuori dalla Casa tra il figlio e l’ex di Non è la Rai. Il messaggio lanciato al figlio è chiaro: “Se sei felice, se sei innamorato, se senti dei sentimenti io sono felice per te”.

Miriana e Patrizia hanno modo di parlarsi… e di chiarirsi. Se la prima ribadisce di non essere innamorata (ma semplicemente attratta) la seconda dice chiaramente di non aver nulla in contrario su una loro ipotetica conoscenza. #GFVIP pic.twitter.com/NHo3qwCicW — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

Nel finale di puntata arriva il momento più atteso della serata: il pubblico ha scelto di salvare Soleil, che a sua volta decide di mandare direttamente al televoto di venerdì Carmen Russo. Si conferma dunque il grande vantaggio dell’influencer italo-americana rispetto agli altri concorrenti del gruppo, che poco a poco si vedono costretti ad alzare bandiera bianca di fronte allo strapotere al televoto di Soleil.

Soleil ha deciso di condannare Carmen alla nomination. #GFVIP pic.twitter.com/xGfoT9gZXN — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

Chi sono gli altri due concorrenti a essere finiti al televoto di venerdì prossimo insieme a Carmen e dunque a rischio eliminazione? Per scoprirlo vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento dedicato alle nomination della puntata del 25 ottobre.