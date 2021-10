L’atmosfera all’interno del Grande Fratello Vip sta subendo dei cambiamenti per via degli intensi rapporti tra i concorrenti. In particolare, negli ultimi giorni, Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono apparsi piuttosto affiatati. Purtroppo, i problemi non mancano mai e ieri sera, nella puntata condotta da Alfonso Signorini, ne abbiamo avuto conferma.

Miriana, infatti, dopo un’accesa lite con Nicola e con la madre di lui, ha accusato un malore che non ha fatto altro che aumentare il nervosismo. Ecco cosa è successo!

La mamma di Nicola è contraria alla relazione con Miriana

Già durante la settimana, Patrizia Mirigliani non aveva fatto mistero dei suoi dubbi riguardo la relazione tra il figlio Nicola e Miriana. Secondo lei, infatti, la showgirl non è davvero interessata a costruire una storia seria con lui. Anche durante la diretta di ieri sera, ha ribadito il suo pensiero e ha consigliato a Nicola di lasciar perdere.

L’uomo, però, ha deciso di non ascoltare l’opinione della madre. Anzi, si è lasciato trasportare dai sentimenti e ha ammesso di amare Miriana. Quest’ultima è rimasta sorpresa dalla dichiarazione e, stranamente, sembra non averla presa affatto bene. Sotto gli occhi attenti di Alfonso Signorini, ha chiesto un chiarimento a Nicola per cercare di capire come stanno veramente le cose.

Non sei già innamorato. Mi diresti già ti amo?

Miriana Trevisan ha avuto un malore

Le tensioni dell’appuntamento di ieri sera hanno avuto delle ripercussioni poco piacevoli sulla povera Miriana. Dopo le discussioni, infatti, la giovane ha rivelato di non sentirsi molto bene. Si è sdraiata sul letto e si è abbandonata alle dolci cure di Nicola. Quest’ultimo ha pensato di portarle un po’ di acqua e zucchero per aiutare la pressione a risalire. Anche Jo Squillo ha deciso di rimanere al capezzale di Miriana. per provare a confortarla e a tranquillizzarla.

Che lo stress eccessivo sia diventato impossibile da sopportare?