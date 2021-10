Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip c’è stato un pesantissimo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due donne non hanno passato giorni facili all’interno della casa in quanto non nutrono simpatia reciproca. Pertanto, nel corso della diretta del 25 ottobre, le due si sono finalmente scontrate in un duro faccia a faccia. Dopo il confronto, però, la cantante ha perso le staffe e si è lasciata scappare una frase di troppo.

Lo scontro tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli e Jo Squillo non se le sono mandate certamente a dire. Le due donne, infatti, si sono scontrate durante la messa in onda di ieri del GF Vip e se ne sono dette di tutti i colori. La prima ha esortato la rivale a moderare i toni ed il linguaggio quando si rivolge a lei, mentre la seconda ha dichiarato di essere stanca di passare sempre per la buonista e bugiarda di turno.

I toni si sono inaspriti in men che non si dica, al punto da spingere la Ricciarelli a dire: “Non mi interrompere quando parlo, se lo rifai chiedo ad Alfonso di andare via”. La cantante, allora, ne ha approfittato del silenzio della sua interlocutrice per dire tutto quello che pensa di lei, ovvero, che è una persona falsa, la quale è solita fare il verso e le “faccette” alle spalle di tutti i concorrenti.

La frase pesante della cantante

Jo, chiaramente, si è difesa smentendo categoricamente le accuse della sua coinquilina, tuttavia, gli animi si sono infervorati parecchio. Ad un certo punto del dibattito, infatti, è dovuto intervenire Alfonso Signorini il quale ha chiesto alle due donne di smetterla e di darsi una calmata. Nel momento in cui il confronto è stato interrotto, però, la Ricciarelli ha pronunciato una frase davvero pesante.

In particolar modo, l’ex di Pippo Baudo ha detto: “Per fortuna che è finita, altrimenti qui succedeva un omicidio“. Queste parole hanno reso ancora più gelido il clima in casa. Una volta rientrate insieme agli altri coinquilini nel salotto, infatti, le due primedonne non si sono rivolte la parola e sono rimaste adirate per parecchio tempo.