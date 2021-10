Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 sono finiti in nomination Carmen Russo, Ainett Stephens e Francesca Cipriani. Tutte e tre le concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono ora a rischio eliminazione: infatti, la meno votata tra Carmen, Ainett e Francesca sarà eliminata dal gioco. Carmen Russo è finita direttamente al televoto senza passare per le nomination dopo essere stata indicata da Soleil, in qualità di concorrente più votata del televoto di lunedì (in positivo). Ainett e Francesca sono invece state le più votate del gruppo, la prima in particolare dagli uomini, la seconda invece dalle altre donne del gruppo.

Chi sarà il concorrente eliminato nella puntata del 29 ottobre? A seguire i risultati dei sondaggi che mostrano l’inquilino della Casa del Grande Fratello meno votato tra Ainett, Carmen e Francesca.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 29 ottobre: i risultati dei sondaggi

Al momento la meno votata è Francesca Cipriani, che raccoglie soltanto il 21% delle preferenze da parte degli utenti che hanno espresso la propria preferenza nel sondaggio pubblicato sul portale grandefratello.forumfree.it. L’ex protagonista de La pupa e il secchione accusa un ritardo di oltre 14 punti percentuali da Ainett Stephens (35%) e di oltre 20 punti da Carmen Russo (43%).

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sono dati provvisori, che vanno presi con le pinze, ma che prefigurano una possibile eliminazione a sorpresa nella puntata di venerdì prossimo. Col senno di poi l’uscita di Francesca potrebbe essere comunque digerita dal resto del gruppo, e anche da un punto di vista delle dinamiche la permanenza nella Casa di Francesca non è più così indispensabile come prima, complice l’uscita di scena del fidanzato Alessandro durante la diretta di ieri sera.

Prima di salutarvi, ricordiamo che l’appuntamento con la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è fissato per venerdì 29 ottobre, subito dopo la fine del telegiornale satirico di Striscia la notizia.