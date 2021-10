Nel corso della registrazione del 24 ottobre di Uomini e Donne ci sono stati diversi colpi di scena. Stando a quanto emerso dalle talpine che sono solite essere tra il pubblico della trasmissione, pare proprio che al trono classico ci siano stati due baci inattesi. In merito al trono over, invece, non sono mancati i battibecchi tra Tina e Gemma, ma anche Ida è stata messa sotto assedio. Vediamo tutto quello che è successo.

Gemma e Ida sotto attacco a Uomini e Donne

Questa settimana, le registrazioni di Uomini e Donne sono due, una è stata effettuata domenica 24 ottobre e l’altra verrà fatta oggi pomeriggio. Stando a quanto accaduto durante le riprese di ieri, pare che la conduttrice sia partita dalle vicende di Gemma Galgani. Quest’ultima è stata lasciata anche dal nuovo cavaliere. Tina Cipollari, chiaramente, non ha perso occasione per mortificare la sua rivale e per accusarla di non riuscire a trovare un uomo a causa del suo modo di fare.

Analoga sorte è toccata anche ad Ida Platano. Quest’ultima stava conoscendo Diego, con il quale sembrava trovarsi anche piuttosto bene. Ad ogni modo, durante la registrazione è emerso che tra i due le cose non stiano procedendo affatto bene. Proprio per tale motivo, la Platano è stata fortemente attaccata. In molti cominceranno a convincersi del fatto che se le sue storie volgono tutte al termine è per colpa del suo carattere.

Due baci inaspettati per Andrea Nicole e Roberta

Il clima è diventato così ostile al punto che la donna si è trovata costretta ad uscire dallo studio più volte. Non sappiamo se, alla fine, abbia deciso di andare via o di ritornare. Al trono classico, invece, non è stato presentato nessun nuovo tronista. Il pubblico era convinto che, dopo l’uscita di scena di Joele e la scelta di Matteo, Maria De Filippi avrebbe dato spazio a nuovi tronisti, tuttavia, non è stato così.

Per tale ragione, si è parlato solo di Andrea Nicole e Roberta. La prima ha fatto un’esterna con Ciprian molto bella durante la quale c’è stato anche un bacio molto passionale. La donna ha detto di essere molto presa da lui, anche se non riesce a fidarsi. Roberta, invece, è uscita con Luca e anche loro due si sono baciati.