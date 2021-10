Nel corso della puntata del 25 ottobre di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha presentato il suo primo libro “Cupido spostati“. La caporedattrice del talk show pomeridiano ha raccontato quale sia la trama della sua opera ed ha rivelato che al suo interno sono narrate le storie di due coppie molto amate del dating show di Canale 5. Naturalmente, la donna ha voluto lasciare un po’ di mistero, tuttavia, sul web pare abbiano capito di chi si tratti.

La presentazione del nuovo libro su Uomini e Donne

Raffaella Mennoia ha scritto un libro all’interno del quale sono citati i retroscena inediti di Uomini e Donne e di alcune coppie. Nel corso della sua presentazione, la collaboratrice di Maria De Filippi ha detto di essersi ispirata soprattutto a due storie nate all’interno del programma che le sono rimaste nel cuore. Inoltre, trattandosi di un libro, la protagonista ha rivelato che alcune cose sono state romanzate.

I protagonisti della sua opera, infatti, sono due coppie molto giovani e una in particolare è anche convolata a nozze. Maria, allora, ha voluto leggere un piccolo trafiletto tratto dal libro allo scopo di dare qualche indizio al pubblico per scoprire di chi si stesse parlando. Dalla lettura della conduttrice si è evinto che una delle due coppie non ha avuto un percorso molto semplice. Tra loro, infatti, ci sono stati anche dei tradimenti.

Chi sono le possibili coppie protagoniste

Nel momento in cui è stato citato questo dettaglio, dunque, sia i presenti in studio sia i telespettatori, hanno immediatamente ipotizzato che si trattasse di Andrea Damante e Giulia De Lellis. A destare qualche dubbio, però, è il fatto che la Mennoia avesse scritto che la coppia in questione sia convolata a nozze, cosa che i Demellis non hanno mai fatto. Ad ogni modo, Raffaella ha spiegato che questa parte potrebbe anche essere stata romanzata.

Il secondo riferimento, invece, è andato ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Anche loro hanno catturato, sin da subito, il cuore del pubblico e anche loro si sono resi protagonisti di tradimenti. A differenza dei Demellis, poi, loro si sono anche realmente sposati. Al momento, però, gli spettatori sono più propensi a credere che nel libro si parli della prima delle coppie citate. Non ci resta che attendere per saperne di più.