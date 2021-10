La puntata di venerdì scorso di Uomini e Donne è stata a dir poco esilarante. Durante la messa in onda, infatti, c’è stata la sfilata delle donne, durante la quale si è esibita anche Gemma Galgani. Quest’ultima si è cimentata in una performance di car-washing estremamente seducente. Tina Cipollari, quindi, non è riuscita a rimanere al suo posto, al punto da rovesciare un secchio pieno d’acqua addosso alla sua rivale. Dopo questo gesto, in molti sul web hanno commentato il rapporto ostile tra le due dame e sulla vicenda è intervenuto anche Alessandro Cecchi Paone.

Gli screzi tra Tina e Gemma a Uomini e Donne non convincono

Dopo la messa in onda della puntata di venerdì 22 ottobre di Uomini e Donne, sul web non si è fatto altro che parlare del siparietto tra Tina e Gemma durante il quale la prima ha rovesciato un secchio d’acqua addosso alla seconda. Sul web, in molti hanno insinuato che l’opinionista stia praticando bullismo ai danni della dama torinese, pertanto, meriterebbe di essere allontanata dal programma. Diversi spettatori, infatti, si sono scagliati anche contro Maria De Filippi, la quale starebbe sbagliando a mandare in onda contenuti del genere.

Ad ogni modo, oltre ai sostenitori di questa ipotesi, ce ne sono anche altri, i quali ritengono che, invece, le marachelle che spesso Tina combina a Gemma siano frutto di un piano studiato a tavolino. Fautore di questa teoria è anche Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo, infatti, è intervenuto sulla vicenda ed ha detto di non credere affatto agli screzi tra le due star di Uomini e Donne.

Le accuse di Alessandro Cecchi Paone

Nello specifico, il giornalista ha detto che, secondo il suo personalissimo punto di vista, le due donne sarebbero d’accordo per mettere in scena dei simili siparietti solo per intrattenere e divertire il pubblico. Nello specifico, ha rivelato:

Insomma, secondo il suo punto di vista non ci sarebbe nessuna vittima e nessun carnefice nel talk show pomeridiano più seguito di sempre. Le due dame, però, hanno sempre smentito pubblicamente, e in modo categorico, di fingere il loro astio. Proprio di recente, infatti, le due sono state accusate di vedersi lontano dalle telecamere, tuttavia, entrambe hanno negato questi pettegolezzi.