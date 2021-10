Nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato un repentino ed inaspettato avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due si sono scambiati effusioni romantiche e passionali sotto le coperte, tuttavia, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne stia pensando ad un altro uomo. L’influencer Alessandro Rosica ha spiegato che la persona in questione sarebbe, senza ombra di dubbio, Fabrizio Corona. Ecco cosa è emerso.

Il pentimento di Sophie Codegoni dopo i baci a Gianmaria

Sophie Codegoni pensa davvero a Fabrizio Corona? La ragazza si è molto avvicinata a Gianmaria in queste ore. I due sono diventati così intimi al punto che sabato sera, dopo una serata abbastanza divertente e giocosa in casa, i due hanno deciso di dormire insieme. In tale occasione, si sono scambiati effusioni romantiche, baci molto passionali e tante coccole.

All’indomani, però, Sophie ha cominciato ad avere dei ripensamenti. La concorrente, infatti, durante uno sfogo con Miriana Trevisan ha detto di essere particolarmente confusa. Malgrado i baci che ci sono stati con Gianmaria, infatti, pare che la ragazza abbia la testa da un’altra parte. In particolar modo, pare stia pensando ad un uomo, che sta al di fuori della casa e che ancora attanaglia la sua mente e i suoi pensieri.

La Codegoni pensa a Fabrizio Corona?

Secondo l’influencer Alessandro Rosica, la persona di cui parla Sophie al GF Vip è Fabrizio Corona. Il giovane è sembrato piuttosto sicuro di sé nel pronunciare questa affermazione, sta di fatto che ha detto:

“Sophie pensa sempre a Corona e non lo nasconde più, falsona, non vedo l’ora che esci”.

La Codegoni, dal canto suo, non si è mai lasciata scappare nessun dettaglio legato a questo uomo misterioso. La fanciulla si è semplicemente limitata a dire di aver pensato a lui tutto il giorno, dicendo di non essere riuscita a dimenticarlo in quanto pare che tra loro ci siano ancora delle faccende in sospeso. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera del GF Vip per scoprire se e come commenterà la vicenda. la diretta interessata.