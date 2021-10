Continua il tira e molla tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 6. Le prime settimane dall’inizio del programma, il nuotatore e la principessa italo-etiope avevano legato molto e tra loro sembrava scoccata la scintilla. L’atteggiamento morboso di lei e le titubanze di Manuel, però, avevano spinto il 22enne ad allontanarsi dalla principessa, che però non ha mai perso la speranza.

Manuel bacia Aldo e la principessa si infuria

Lulù Selassiè, infatti, continua a mostrare interesse per Manuel, nonostante il giovane non sembri ricambiare allo stesso modo. Durante lo scorso weekend, la produzione del GF Vip 6 ha organizzato un gioco chiamato “kiss freeze”, in cui i vipponi ogni volta che suonava la campana del freeze, dovevano baciare la prima persona che si trovavano davanti. Manuel, durante il gioco, ha preferito dare un bacio ad Aldo Montano invece che a Lucrezia, che ugualmente si trovava vicino a lui in quel momento. La ragazza non ha nascosto la delusione e parlando con alcuni compagni di avventura ha fatto sapere di essere rimasta molto male da questo comportamento di Manuel. Evidentemente il giovane non se la sente di alimentare il gossip scatenando però la delusione nella 23enne che invece spera ancora di poter costruire qualcosa.

Bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli

Durante il gioco, inoltre, anche Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati un bacio. I due erano vicini quando è suonato l’allarme e tra loro è scattato un bacio sulle labbra che ha già fatto discutere il web. In tanti, infatti, sono convinti che tra Soleil e l’attore ci sia qualcosa nonostante Belli sia sposato con Delia Duran, che ora potrebbe anche entrare nella casa per mettere in chiaro le cose.

