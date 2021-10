Stasera andrà in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci confermano che il televoto di oggi non prevede eliminazione: la concorrente meno votata tra Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge andrà direttamente al televoto di venerdì, quando Alfonso Signorini comunicherà il nome del quinto eliminato di questa edizione. Al momento i sondaggi vedono in testa Soleil con il 51% di preferenze, inseguono Ainett al 27% e Carmen (20%).

Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata del 25 ottobre

Le altre anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 ci svelano che si parlerà molto del nuovo gioco ideato dagli autori del GF, il cosiddetto “kiss freeze”. Il “bacio congelato” è un po’ la rivisitazione del bacio sotto il vischio della passata edizione, anche se i protagonisti sono molto diversi. Di certo Alfonso Signorini approfondirà il discusso “kiss freeze” tra Alex Belli e Soleil, alla luce soprattutto della gelosia manifestata da Delia, la moglie dell’attore ed ex modello italiano. Di recente Delia Duran aveva tranquillizzato tutti, sottolineando che la vicinanza del marito a Soleil non le desse fastidio, ma aveva poi aggiunto che se si fosse andati oltre sarebbe entrata nella Casa per un confronto. Che il momento sia già arrivato?

Delia non è però l’unica a essere scontenta delle dinamiche createsi dopo il “kiss freeze”. Lulù Selassiè, ad esempio, ce l’ha con Manuel Bortuzzo per aver preferito baciare Aldo Montano piuttosto che non baciare lei. La posizione di Lulù è molto delicata, questo Alfonso lo sa, ed è altrettanto certo che se ne occuperà in prima persona nel corso della diretta di stasera. Se nei primi giorni la principessa d’Etiopia aveva dimostrato di saper reagire alla decisione di Manuel, che le ha detto chiaramente di non essere interessato a vivere una relazione dentro la Casa, ora sembra che Lulù sia di nuovo ricaduta nello stesso errore commesso a inizio reality, quando “soffocava” di attenzioni Manuel finendo per allontanarlo da sé.

Continuerà poi a tenere banco la relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu da una parte, e Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi dall’altra. Nel weekend appena trascorso le due coppie – se così possiamo chiamarle – hanno fatto dei passi in avanti, con scambi di tenerezze (e qualcosa di più?!) sotto le coperte. C’è però un problema, che sarà argomento della puntata di oggi: che cosa frena Miriana e Sophie a iniziare una storia con Nicola e Gianmaria?

Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della diretta di oggi.