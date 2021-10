Le news dell’ultim’ora dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 22 ottobre. Nell’articolo ci occuperemo delle ultime notizie sulla dodicesima diretta trasmessa in prime time su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? Di seguito i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il chiarimento tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo, dopo la lite “epica” (cit.) di lunedì sera al momento delle nomination. Un chiarimento però solo di facciata, a giudicare dalle facce delle dirette protagoniste.

È il momento di affrontare la lite dell'altra sera con la dovuta lucidità… #GFVIP pic.twitter.com/4r4LJbLJHv — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Se la situazione tra Katia e Carmen rimane tesa, lo stesso non si può dire per Francesca Cipriani, che riceve la più bella visita fin qui dall’esterno: il fidanzato Alessandro. Il ragazzo sarà ospite della Casa del Grande Fratello Vip per un po’, così potranno finalmente mostrare al pubblico tutto il loro amore. E magari, chissà, indicare la via anche ad altri inquilini della Casa.

Il messaggio è chiaramente rivolto a Miriana Trevisan e Nicola Pisu, la coppia più improbabile di questa edizione. Ma se già i due viaggiavano a velocità diverse, dopo che Miriana ha scoperto la reale posizione della madre di Nicola con ogni probabilità la relazione tra i due si concluderà qua. Altro giro, altra corsa.

Patrizia Mirigliani ha lanciato un messaggio molto forte sui social… che arriva dritto a destinazione. #GFVIP pic.twitter.com/GV31OYY7vH — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Prima dell’eliminazione e delle nuove nomination c’è spazio anche per la sorpresa dedicata a Soleil. L’influencer italo-americana riceve la visita della madre Wendy, che le dimostra tutta la sua vicinanza. Soleil, che in settimana aveva raccontato il dramma vissuto con il suo primo fidanzato (morto per overdose, ndr), rimane senza parole.

Wendy, la mamma di Soleil, regala a sua figlia un abbraccio virtuale fortissimo nel giardino della Casa… ed è tutto quello di cui ha bisogno adesso. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/71qyWOtt0o — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Se vuoi conoscere il nome dell’ultimo eliminato e chi è finito in nomination ieri sera, ti invitiamo alla lettura del nostro approfondimento sul concorrente eliminato nella puntata del 22 ottobre.