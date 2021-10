Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto, ricordiamo, c’erano Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo. A seguire il nome del concorrente eliminato e le nuove nomination.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il quinto concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip 6 è Raffaella Fico. La showgirl napoletana, ex fidanzata di Mario Balotelli, ha ricevuto soltanto il 23% dei voti del pubblico, distante oltre 10 punti percentuali da Carmen (34%) e 20 punti da Miriana (43%). Quando Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto, Soleil ha esultato con la frase “bye bye bitch”, rievocando così i fasti della prima puntata.

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… RAFFAELLA! (Nel frattempo, Soleil…) #GFVIP pic.twitter.com/o4F7ALd2dj — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Chi è finito in nomination per la puntata di lunedì 25 ottobre?

Dopo l’uscita di Raffaella è arrivato il momento delle nuove nomination. Grazie all’immunità, non potevano essere votate dal resto del gruppo né Miriana Trevisan né Katia Ricciarelli (preferite della Casa), e neppure Manila Nazzaro (salvata dalle opinioniste).

Al televoto di lunedì prossimo, in cui non è prevista l’eliminazione, vanno in tre: Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Ainett, Carmen e Soleil #GFVIP pic.twitter.com/th8aHWPvq0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

Ecco chi ha votato chi:

Soleil nomina Sophie

Sophie nomina Soleil

Le principesse nominano Jo

Carmen nomina Ainett

Katia nomina Jo

Jo nomina Francesca

Manila nomina Carmen

Miriana nomina Carmen

Francesca nomina Sophie

Ainett nomina Carmen

Manuel nomina Carmen

Alex nomina Ainett

Aldo nomina Soleil

Davide nomina Ainett

Gianmaria nomina Francesca

Nicola nomina Carmen

Giucas nomina Soleil

Il concorrente che riceverà più voti avrà l’onere di mandare direttamente in nomination uno degli inquilini della Casa del Grande Fratello. Al momento appare scontata la vittoria di Soleil, che ha già dimostrato in passato di non avere problemi ad esporsi e a dire quello che pensa, come accaduto in occasione dell’uscita di Raffaella Fico. Bisognerà poi capire chi l’influencer manderà d’ufficio al televoto, decretandone di fatto la quasi uscita dalla Casa, vista l’enorme influenza che ha su chi vota da casa.