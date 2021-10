Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La puntata è stata incentrata sulla sfilata delle donne, le quali si sono scontrate a colpi di seduzione. Durante l’esibizione della dama bianca, però, l’opinionista si è resa protagonista di un gesto inatteso.

La sfilata super seducente di Gemma a Uomini e Donne

Tina Cipollari ha compiuto l’ennesimo gesto scortese nei confronti di Gemma Galgani. Durante la messa in onda di oggi c’è stata la sfilata delle donne incentrata sulla seduzione. La prima ad esibirsi è stata Gemma, la quale ha interpretato una scena di car-washing indossando una camicia sbottonata, con al di sotto un top molto scollato e un paio di jeans. Nel corso dell’esibizione, la donna si è mossa in modo molto sensuale, fino ad arrivare a gettarsi anche dell’acqua addosso.

La sua performance, chiaramente, ha subito sollevato le polemiche da parte di Tina. Quest’ultima l’ha accusata di essere ridicola e volgare. La collega di Gianni Sperti, inoltre, ha anche alluso al fatto che l’outfit scelto dalla donna non fosse affatto idoneo per lavare un’auto. Dopo un battibecco piuttosto piccato, Gemma è tornata al suo posto portando a casa dei voti davvero alti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Il gesto di Tina Cipollari contro la Galgani

Poco dopo, però, Tina ha cominciato ad aggirarsi per lo studio in modo piuttosto sospettoso. Maria De Filippi si è resa conto che qualcosa non andasse, sta di fatto che ha esortato Gemma a stare in allerta. Successivamente, poi, da dietro le quinte è spuntata la Cipollari, la quale ha gettato l’intero secchio d’acqua, che Gemma ha adoperato per lavare l’auto, addosso alla sua rivale.

La Galgani non si è scomposta più di tanto e si è semplicemente limitata a ricambiare il gesto dell’opinionista lanciandole contro la spugna. Nel frattempo, gli utenti del web hanno commentato questo esilarante siparietto e la maggior parte dei telespettatori si è detta assolutamente stanca di queste manifestazioni scortesi di Tina. Alcune persone hanno addirittura accusato la donna di praticare bullismo ai danni di Gemma. Nel calderone ci è finita anche la conduttrice, rea di permettere che tutto ciò accada nelle sue trasmissioni senza prendere provvedimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)